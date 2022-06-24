被問到預測今年上半年本港新股集資額按年跌逾九成，會否為他帶來壓力，歐冠昇表示，新股通常與宏觀經濟、投資者情緒關係密切，在過去半年，看到全球市場情緒非常疲弱，不僅僅是香港獨有的現象，也在美國和其他全球市場上發生。他提到，過去半年無論是美國還是本港股市的交投都下跌了九成以上，因此很難根據半年的數據來進行評估，強調必須着眼於長遠發展。

中美審計風波持續，歐冠昇指出，期望這個問題可以得到解決，希望看到公司可以在世界上任何地方上市，包括美國、歐洲等地，長遠可為港交所帶來積極作用。他續稱，短期內中概股來港上市的確會帶來刺激作用，但長遠而言，交易所關注的是增加中國和西方國家之間的連接，因此港交所與世界各地的聯繫越多越好，支持雙方進行談判，並希望可以得到滿意的結局。

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