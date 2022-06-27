港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升15日，升2.82點子至0.90321%，是2020年6月1日後最高，當日報1.01036%。對上一次連升15日是2018年12月17日，當日拆息報2.31768%。
港元現報7.8488元升值4點子，曾貶值最多4點子，報7.8496元，亦曾升值最多5點子，報7.8487元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.08點子至0.21208%；1星期HIBOR升1.11點子至0.66774%，是2020年5月28日後新高。2星期HIBOR跌2.17點子至0.67685%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.61點子至1.72792%，是2020年4月27日後新高。6個月期HIBOR升2.47點子至2.37673%，是2020年1月10日後新高。12個月期HIBOR升2.52點子至3.34524%，是2008年10月31日後新高。
美元指數現報104.064貶值0.121點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報1.63271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7295%，連續5日收窄，利差是2022年5月13日後最窄，當日差距為-0.7071%
對上一次連續5日收窄，是2022年1月26日，當日利差報0.073%。
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