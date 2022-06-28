高盛在周一公布，計劃將季度股息上調25%，從每股2美元提高至2.5美元；摩根士丹利則將季度股息從每股70美分提高至77.5美分；富國銀行宣布將股息上調兩成，至每股30美分；道富則計劃將股息提高一成，至每股63美分。

高盛行政總裁所羅門（David Solomon）表示，以客戶為導向的戰略使集團的業務持續多元化，同時帶來更佳的回報，將保持良好的定位來支持客戶。

通過聯儲局壓力測試的銀行代表自身有足夠的資本來應對包括失業率飈升、房價和股票暴跌在內的嚴重經濟崩潰，同時用以評估在滿足最低緩衝資本要求的情況下能夠向投資者回饋多少資本。

高盛在公佈提高股息後，其股票在盤後交易中上漲約1.7%。摩根士丹利上漲約2.5%。

但並非所有大行都跟隨步伐提高派息，摩根大通表示，鑒於未來更高的資本需求，該行維持股息不變；花旗集團亦表示，將保持股息在每股51美分不變。

彭博根據巴克萊分析師提供的預估數字整理所得的數據顯示，美國銀行業巨頭將通過派息和股票回購向股東返還約800億美元資本。

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