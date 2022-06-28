港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止15連升，跌0.98點子至0.89345%。
港元現報7.8468元升值3點子，曾貶值最多6點子，報7.8477元，亦曾升值最多14點子，報7.8457元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升16.7點子至0.37911%，是2020年5月4日後新高。1星期HIBOR升3.23點子至0.7%，是2020年5月28日後新高。2星期HIBOR升3.15點子至0.70839%，是2020年6月1日後新高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.99點子至1.73786%，是2020年4月27日後新高。6個月期HIBOR升4.3點子至2.41976%，是2019年12月31日後新高。12個月期HIBOR升0.7點子至3.3522%，是2008年10月31日後新高。
美元指數現報103.952升值0.013點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報1.63271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7393%，終止連續5日擴闊，利差是2022年6月24日後最闊，當日差距為-0.7577%。
對上一次終止連續5日擴闊，是2022年6月16日，當日利差報-1.0108%。
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