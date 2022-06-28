整體香港經濟而言，溫嘉煒認為第二季香港經濟仍有按年輕微收縮0.2%，下半年內需可望改善，出口則仍有較大壓力。若內地疫情逐步緩和，經濟會有追趕式反彈，全年仍可望有0.5%增長。政府將發放第二輪消費券，溫嘉煒認為再發消費券效果會有限，缺乏內地游客消費，下半年零售銷售貨值回復至300億後難再上升，8月以後零售增長會回到單位數。

港元銀行體系總結餘近周快速下跌，溫嘉煒認為美國繼續加息，下半年銀行體系總結餘將加快流出，視乎對港元需求，受經濟復蘇情況等因素影響。他指出，3個月港元拆息與最優惠利率差距收窄至3厘便有上調最優惠利率壓力，目前約為3.9厘至4厘。該行預期至年底3個月拆息會升至2厘，若港元拆息跟貼美息上升，最快或可在第三季末出現。他指出，港銀資金仍然充裕，今年可能上調最優惠利率1至2次，每次如上次周期上調0.125厘。

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