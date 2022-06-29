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萬科郁亮料樓市觸底 刺激內房物管早市衝高

市場憧憬內房市場見底兼六月份銷售大幅反彈，今日內房物管衝高。銀河聯昌指出，內房的氣氛隨著銷售回復已不如之前警剔，據該行本周一的報告，內地30個主要城市在6月20至26日的銷售按月升72%，意味6月的按月增長或達66%，較市場預期的30%更高，意味內房企業銷售或能達至市場或該行預期。該行又指，11間有參與其會議的內房股原指六月銷售僅按月增長約10%。

同時，內房股萬科（2202）主席郁亮昨日在股東會上提到內地樓市已觸底及逐漸回復，惟仍需一些時間。市場或視之為好消息。

該行之前的報告亦提到，內地小型城市的「棚改」購房計劃將刺激銷售，惟取決於地方政府的財力，若計劃進一步擴大至更多小型城市，認為敞口較多於低線城市的碧桂園（2007）將成為主要受益者

該行維持內房行業「增持」評級，基於其低估值，2022年市帳率（P/B）僅0.5倍，加上有強勁政策支持，將可進一步刺激內房銷售。

該行首選內房股為潤地（1109）、龍湖（0960）、旭輝（0884）及碧桂園﹔物管股方面，首選則為碧服（6098）、旭輝永升（1995）及合景悠活（3913）

今日物管股融創服務（1516）暫升近9%、雅生活服務（3319）暫升6.13%、碧服暫升3.82%、旭輝永升暫升5.75%、金科服務（9666）暫升5.85%

內房方面，中小型內房跑出，時代中國（1233）暫升5%、旭輝升4.8%、富力（2777）升3.35%。藍籌方面，碧桂園暫升2.07%、潤地暫升1.11%、中海外（0688）暫升0.21%、龍湖暫升2.06%。

 

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