市場憧憬內房市場見底兼六月份銷售大幅反彈，今日內房物管衝高。銀河聯昌指出，內房的氣氛隨著銷售回復已不如之前警剔，據該行本周一的報告，內地30個主要城市在6月20至26日的銷售按月升72%，意味6月的按月增長或達66%，較市場預期的30%更高，意味內房企業銷售或能達至市場或該行預期。該行又指，11間有參與其會議的內房股原指六月銷售僅按月增長約10%。