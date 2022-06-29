他又提醒，9月及10月將會是市場關鍵日期，9月份美國加息漸趨明朗化，同時中國刺激經濟政策成效可能從數據中反映出來，若數據理想都會為市場帶來提振作用。他對歐洲市場前景較為審慎，7月及9月加息機會大，然而歐洲經濟不及美國強勁，加上地緣政治引起高油價及高通脹問題。

下半年投資主要有三大策略，分別是投資亞洲股票、平衡組合以及考慮部署商品。當中預期中國經濟會再減稅降費、行業寬鬆政策支持下出現反彈，從而利好中港股市前景。因而預期恒指今年下半年可達到23,000點，樂觀情況下可上衝至25,000點。

板塊方面，看好石油及天然氣、貴金屬、新能源及電動車、內需、運輸、REITs、內地電訊及基建相關等，例如預期比亞迪（1211）可以帶領行業成為新能源汽車企業龍頭，目標價上升至304元；看好龍源電力（0916），目標價可上升至16.6元。另又表示，債券最壞的情況已過，投資者可考慮部署債券，以分散風險及增加潛在利息收入，當中看好高收益及短處續期債券。

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