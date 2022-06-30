國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，經濟總體恢復有所加快。

調查的21個行業中，有13個行業PMI位於擴張區間，製造業景氣面繼續擴大，積極因素不斷積累。

期內，隨著復工復產持續推進，企業前期受抑制的產需加快釋放，生產指數和新訂單指數分別為52.8%和50.4%，高於上月3.1和2.2個百分點，均升至擴張區間。從行業情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於54.0%，產需恢復快於製造業總體。

企業預期改善。生產經營活動預期指數為55.2%，高於上月1.3個百分點，升至近三個月高點，企業信心繼續回升。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數高於60.0%，企業對近期市場發展預期向好；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業持續低於50.0%，企業信心有待增強。

雖然本月製造業延續恢復態勢，但仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3%，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。

趙慶河解讀指，6月份採購經理指數重返擴張區間，反映出企業生產經營狀況與5月份相比發生明顯積極變化。但當前國內外經濟環境依然存在諸多不確定因素，需進一步細化落實穩經濟一攬子政策措施，積極擴大有效需求，鞏固經濟恢復發展勢頭。

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