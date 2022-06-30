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美國再制裁25個中國實體 涉支持中、俄、伊朗軍方

美國商務部工業與安全局周二提交聯邦公報一份定於6月30日發布的名單，將25個位於中國內地和香港的實體加入管制出口的實體清單，涉及支持俄羅斯、伊朗及中國軍方。

對俄羅斯軍方及/或軍工基地提供支持，在2月24日俄軍開始入侵烏克蘭前已向美方關切的俄羅斯實體供應物資，後繼續向被點名和制裁的俄單位供貨；共6家公司，其中5家為中國企業，分別為蘇州柯奈柯特電子有限公司、金派科技(香港)有限公司、Sinno Electronics Co., Ltd.，又名Xinnuo Electronic Technology（深圳、長沙、香港）、維科電子、香港世捷達物流有限公司。

12個實體被指欺騙手段向或企圖向伊朗提供美國原產電子產品，最終為伊朗軍方提供支持。分別為At One Electronics（香港）、啟普有限公司 （Blueschip Company Limited）、Chen Zhouqian、深圳市琪英旺電子科技有限公司、創新達電子科技有限公司、翊航國際貿易(香港)有限公司、Gaohui HK Electronics、ICSOSO Electronics Company Limited、深圳市旺年華電子有限公司、Suntric Company Limited、Wayne Weipeng、Yiru Zhuang。

8個實體被指獲取或試圖獲取美國原產電子產品以支持中國軍方應用，分別為，北京海蘭信數據科技股份有限公司、中國科學院瀋陽自動化研究所、中國船舶工業系統工程研究院、中船電子科技有限公司、海蘭信（香港）航海科技有限公司、勞雷工業、三沙海蘭信海洋信息科技有限公司、三亞海蘭寰宇海洋信息科技有限公司。

 

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