半年結，環球股市較為波動，港股亞股今早仍延續隔晚美股平淡的走勢，但午後市場又借憂慮通脹持續對經濟影響，美期、歐亞股市午後急跌，而事實上，美國10年期債息同步回落。恒指今早低開79點，早市仍曾升最多115點，午後急跌最多277點，全日高低波幅393點。