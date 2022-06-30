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恒指收市跌137點 全月升2% 連跌第4季按季跌137點 半年累跌1537點

半年結，環球股市較為波動，港股亞股今早仍延續隔晚美股平淡的走勢，但午後市場又借憂慮通脹持續對經濟影響，美期、歐亞股市午後急跌，而事實上，美國10年期債息同步回落。恒指今早低開79點，早市仍曾升最多115點，午後急跌最多277點，全日高低波幅393點。

恒指收市跌137點或0.62%，報21859點，成交金額1514億元，較上日減少5.82%；國指跌27點或0.36%，報7666點。恒生科技指數收報4870點，跌1.36%。

藍籌32隻升，34隻下跌，3隻無升跌。中生製藥（1177）升5.97%，收報4.97元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.24%，收報194.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報152.9元，升5.96%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.91元，收報3.13元，跌46.77%。

恒指10天線(21630.49點)向上逼近100天線(21648.32點)。科指跌穿10天線(4810.8點)。

北水南下合計淨流入75.2億元，較上日增加124.54%，淨流入金額是2022年3月16日78.72億元後最多。北水連續第16日流入，累計流入489.59億元，對上一次連續16日淨流入是3月16日。南水休市。

一周表現

恒指本周累升0.65%或，表現最佳的是金沙中國（1928），累升23.97%，其次為海底撈（6862）及小米（1810），分別升13.95及11.62%。而表現最差的是騰訊（0700），累跌7.76%，其次為信義玻璃（0868）及藥明生物（2269），分別跌7.62%及6.99%。

國指本周累升0.5%，表現最佳的是海底撈（6862），累升11.62%，其次為小米（1810）及龍湖（0960），分別升11.62及8.97%。而表現最差的是騰訊（0700），累跌7.76%，其次為信義玻璃（0868）及建行（0939），分別跌7.62%及5.72%。

科指本周累升0.53%，表現最佳的是比亞迪（1211），累升22.52%，其次為攜程（9961）及小米（1810），分別升19.46%及11.62%。而表現最差的是商湯（0020），累跌45.47%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及蔚來集團（9866），分別跌10.35%及8.75%。

1個月表現

恒指本月累升2.08%或444點，升幅是2021年10月29日後最大，當時收市升幅為3.26%；恒指連升2個月，對上一次連升2個月，是2021年5月31日；本月表現最佳的是阿里健康（0241），累升35%，其次為金沙中國（1928）及藥明生物（2269），分別升24.8%及23.79%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌20.38%，其次為中電（0002）及中海油（0883），分別跌16.81%及16.59%。

國指本月累升3.37%或250點，升幅是2021年1月29日後最大，當時收市升幅為4.38%；國指連升2個月，對上一次連升2個月，是2020年11月30日；本月表現最佳的是信達生物（1801），累升43.33%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別升35%及23.22%。而表現最差的是中海油（0883），累跌16.59%，其次為網易（9999）及信義光能（0968），分別跌15.33%及13.3%。

科指本月累升8.62%或386點，升幅是2021年1月29日後最大，當時收市升幅為11.06%；科指連升2個月，對上一次連升2個月，是2020年11月30日；本月表現最佳的是理想（2015），累升53.21%，其次為比亞迪電子（0285）及小鵬（9868），分別升42.08%及36.8%。而表現最差的是商湯（0020），累跌38.39%，其次為網易（9999）及聯想（0992），分別跌15.33%及5.3%。

3個月表現

恒指本季累跌0.62%或137點，跌幅是2022年3月31日後最大，當時收市跌幅為5.99%；恒指連跌4季，對上一次連跌4季，是2008年12月31日；本季表現最佳的是吉利（0175），累升44.34%，其次為比亞迪（1211）及美團（3690），分別升39.93%及24.81%。而表現最差的是創科實業（0669），累跌35.5%，其次為碧桂園（2007）及宏橋（1378），分別跌19.4%及15.2%。

國指本季累升1.87%或140點，升幅是2021年3月31日後最大，當時收市升幅為2.18%；本季表現最佳的是吉利（0175），累升44.34%，其次為比亞迪（1211）及信達生物（1801），分別升39.93%及29.5%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌19.4%，其次為招商銀行（3968）及聯想（0992），分別跌14.7%及13.97%。

科指本季累升6.85%或312點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為18.88%；本季表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升56.65%，其次為理想（2015）及京東健康（6618），分別升45.2%及27.96%。而表現最差的是商湯（0020），累跌49.11%，其次為萬國數據（9698）及華虹半導體（1347），分別跌17.27%及14.71%。

6個月表現

恒指半年累跌6.57%或1537點，跌幅是2021年12月31日後最大，當時收市跌幅為18.84%；恒指連跌2個半年結，對上一次連跌2個半年結，是2020年6月30日；半年表現最佳的是中海外（0688），累升34.34%，其次為中海油（0883）及萬洲（0288），分別升29.02%及23.93%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌48.13%，其次為創科實業（0669）及申洲國際（2313），分別跌47.26%及36.59%。

國指半年累跌6.91%或569點，跌幅是2021年12月31日後最大，當時收市跌幅為22.76%；國指連跌3個半年結，對上一次連跌3個半年結，是2012年6月29日；半年表現最佳的是中海外（0688），累升34.34%，其次為中海油（0883）及快手（1024），分別升29.02%及21.3%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌61.12%，其次為舜宇（2382）及申洲國際（2313），分別跌48.13%及36.59%。

科指半年累跌14.12%或800點，跌幅是2021年12月31日後最大，當時收市跌幅為30.46%；科指連跌3個半年結；半年表現最佳的是理想（2015），累升24.61%，其次為快手（1024）及攜程（9961），分別升21.3%及16.14%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌48.13%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及商湯（0020），分別跌43.95%及43.09%。

午後消息股表現

惠理（0806）集團委黃慧敏任行政總裁，年薪317萬加公司純利最多23%。收報2.96元，跌2.63%。

國泰（0293）：貨機已恢復全線運行。創52周高，見8.74元，收報8.59元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，莎莎（0178）等。收報1.44元，跌1.37%。

小米（1810）投資晶片設計公司愛科微半導體。收報13.64元，跌1.16%。

商湯（0020）股價一度「腰斬」 無視管理層自願延長股份限售期至今年12月29日。創上市新低，見2.91元，收報3.13元，跌46.77%。

天潤雲（2167）上市，定價12.85元。收報12.84元，跌0.07%。

偉立（2372）上市，定價0.63元。收報0.63元，無升跌。

京東（9618）擬向騰訊（0700）發17億元代價股份，續戰略合作協議。收報354.4元，跌2.9%。

思捷（0330）料電商業務呈幾何級增長，8月羅素街開限定店。收報1.41元，升9.3%。

富臨（1443）去年虧損收窄至4920萬元，核數師質疑其持續經營能力。收報0.211元，跌15.6%。

友和（2347）擬夥醫思健康（2138）設醫美、保健網上服務專區。友和平上市低位1.5元，收報1.52元，跌5%。醫思健康（2138）收報7.92元，升0.64%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見1.56元，收報1.52元，跌1.94%；世紀睿科（1450）創上市新高，見4.36元，收報4.3元，升10.26%；匯通達（9878）創上市新高，見63元，收報60.35元，升4.96%；國航（0753）創52周高，見7.15元，收報6.82元，跌1.73%；國泰（0293）創52周高，見8.74元，收報8.59元，無升跌；越秀地產（0123）創52周高，見10.2元，收報10.06元，升1.82%；莊士機構（0367）創52周高，見1.04元，收報1.02元，升12.09%；華新手袋（2683）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括中駿商管（0606）低見1.56元，收報1.61元，跌3.59%；中梁（2772）低見1.3元，收報1.32元，跌7.04%；加科思（1167）低見5.84元，收報6.1元，跌3.94%；商湯（0020）低見2.91元，收報3.13元，跌46.77%；寶寶樹集團（1761）低見0.495元，收報0.495元，跌11.61%；賞之味（8096）低見0.041元，收報0.049元，跌3.92%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見8.28元，收報8.3元，跌2.12%；太睿國際控股（1010）低見0.65元，收報0.65元，跌7.14%；海豐國際（1308）低見21.85元，收報22.2元，跌0.45%；中電（0002）低見64.8元，收報65.1元，跌0.53%；火幣科技（1611）低見3.68元，收報3.85元，跌1.28%；亞洲水泥（0743）低見4.25元，收報4.3元，跌11.16%；大新銀行（2356）低見6.32元，收報6.35元，跌0.78%；裕元工業（0551）低見10.22元，收報10.22元，跌1.54%；時代集團（1023）低見0.425元，收報0.425元，跌3.41%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.36元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，華寶國際（0336）收報6.04元，升20.32%；三和建築（3822）收報0.085元，升18.06%；比高（8220）收報0.255元，升15.91%；莊士機構（0367）創52周高，見1.04元，收報1.02元，升12.09%；正榮服務（6958）收報0.89元，升11.25%；卓越教育集團（3978）收報0.41元，升10.81%；金禧國際（0091）收報0.148元，升10.45%；世紀睿科（1450）創上市新高，見4.36元，收報4.3元，升10.26%；興科蓉醫藥（6833）收報1.43元，升10%；毛記葵涌（1716）收報0.9元，升9.76%；新東方在線（1797）收報18.84元，升9.66%。

下跌異動股，包括，商湯（0020）創上市新低，見2.91元，收報3.13元，跌46.77%；愛高集團（0328）收報0.086元，跌18.87%；富臨（1443）收報0.211元，跌15.6%；澳洲成峰高教（1752）收報0.097元，跌14.16%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.495元，收報0.495元，跌11.61%；亞洲水泥（0743）見52周低4.25元，收報4.3元，跌11.16%；金利豐（1031）收報0.233元，跌10.38%；寶龍地產（1238）見52周低1.28元，收報1.31元，跌10.27%；勵駿（1680）收報0.395元，跌10.23%。

 

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