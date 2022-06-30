今年首5個月，零售業總銷貨價值的估計下跌2.9%，總銷貨數量估計下跌5.9%；零售業網上銷售價值估計升29%。

5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年上升2%。

5月超級市場貨品的銷貨價值下跌5.2%；百貨公司貨品銷貨價值下跌4.4%；藥物及化妝品銷貨價值跌5.3%；汽車及汽車零件銷貨價值跌31.7%。

5月份，其他未分類消費品的銷貨價值按年上升7.7%。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值則升7.1%；食品、酒類飲品及煙草銷貨價值升1.9%；燃料上升1.7%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在4月錄得強勁的按年升幅後，在5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，4月及5月合計零售業總銷貨價值仍按年上升4.7%。展望未來，只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。

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