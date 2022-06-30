莎莎國際表示，撇除採納香港會計準則第 36 號所確認之零售店舖資產減值撥備（包括使用權資產及物業、機器及設備）、各地政府所提供的新型冠狀病毒疫情之相關補貼、臨時租金減免及已終止經營業務的業績，集團於本財政年度的虧損較去年收窄41.5%。

年內，毛利達12.61億元，按年升兩成。截至今年3月底，莎莎國際零售店舖總數為 234 間。莎莎香港及澳門特區店舖，按年減少15間至85間；中國內地店舖按年增20間至77間，馬來西亞店舖按年減少3間至72間。

莎莎國際表示，香港下半年業務的表現優於上半年，主要由於第三季的政府消費券及聖誕黃金檔期所帶來的機遇，集團把握消費好轉的機會，使同店銷售按年增長 22.8% ，因此在店舖數目減少的情況下，仍然能帶動整體零售銷售升 12.0%。惟今年初爆發的第五波疫情，集團個別店舖因員工確診而短暫停業，導致在人流減少的情況下，損失約 480 個店舖營業日，佔今年度第四季總營運日數約 7%。

全年而言，香港同店銷售升 12.6%；由於年內縮減店舖數目，零售銷售的按年增幅較低，只有 6.1%，與疫情前比較則跌 74.8%。

莎莎同時公布，截至4月1日至6月26日的第一季，零售和批發營業額較去年同期跌4.7%。香港及澳門區同店銷售按年跌4.1%，零售銷售跌9.5%；中國區同店銷售按年跌22%，零售銷售跌16.4%；馬來西亞區同店銷售按年則升50.5%，零售銷售升1.02倍。

莎莎績前收報1.44元，全日跌1.4％。

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