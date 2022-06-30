胡錫進表示，回顧過去25年，香港經歷了動盪，但從大歷史來看，他認為這是香港回歸的正常消化、適應過程。「回歸後的香港應是個什麼樣的城市，與內地和世界應是什麼樣的關係，這個根本問題正在香港社會的層面上逐漸釐清。」

港有內地城市不可模仿複製的特性

胡錫進認為，香港的司法體系是獨立的，它的治理模式和社會面貌都與內地有明顯差異，它有一些內地城市不可能模仿、複製的特性。「比如毗鄰的深圳不會香港化，反之香港的獨特資源取之不盡，這讓香港面對內地城市有了一份根本差異化的競爭資本。」

對於新加坡可取代香港的說法，胡錫進認為是無稽之談。他表示，新加坡有它的地緣優勢，但香港的優勢新加坡永遠取代不了。香港背靠中國，是中國走向世界和世界進入中國的一個重要窗口。「這個地位過去完全是市場因素促成的，現在加上了中國體系的支持，北京不可能把這個金不換的窗口位置交給新加坡。新加坡也在經營中國與世界的聯繫，但它這方面的資源與香港顯然不可同日而語。」

胡錫進又指，對於有指內地這些年拖累了香港的發展，此說尤其荒唐。他稱，現在中國已然是經濟超級大國，香港這個窗口的價值隨之暴增。香港國安法施行後，美國一直想制裁香港，也出台了相關法律，「但就是不敢實際動真格」，因為香港有太大的美國利益，美國制裁香港等於是制裁自己。

籲港別受美英和西方蠱惑

胡錫進寄語香港，「最根本的是要自己安下心來，別受美英和西方的蠱惑，別自己瞎折騰。」他認為，香港背靠中國，相當於捧上了一個金飯碗。它應當全力扮演好窗口的角色，做中國內地與外部世界越來越強有力的紐帶。他又批評美國總想把香港搞成它對付中國的新支點，把香港這個金融中心塑造成它所需要的政治舞台。「前25年，香港有一些人糊塗了，被美國帶了節奏，後25年，香港一定要清醒起來，找回作為窗口的自我。」

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