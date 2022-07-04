個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.26%，折合報355.33元；阿里巴巴（9988）升1.69%，折合報113.79元；美團（3690）升1.06%，折合報196.27元；匯控（0005）跌0.69%，折合報51.29元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.26元。

道期現跌0.367%；標期現跌0.37%；納期現跌0.34%。日股現升0.93%，韓股現升0.21%，澳股現升1.69%。

VIX指數隔晚跌7%或2.01點，報26.7點。

紐油現跌0.3%或0.33美元，報108.1美元；布油現跌0.33%或0.36美元，報111.26美元；金價現跌0.03%或0.72美元，報1810.71美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報2.8803厘；。

今日焦點股份可留意：

壹賬通金融科技（6638）上市，ADR上日收市價相當於4.81元。

美圖（1357）「炒幣」損手，發盈警料上半年虧損擴大。

碧桂園（2007）6月錄345.2億人幣合約銷售，按年跌35%。

世茂（0813）披露未能償還10億美元到期債券。

比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.6倍。

贛鋒鋰業（1772）涉某A股公司內幕交易，遭證監立案調查。

小鵬（9868）6月交付量按年升1.33倍。

蔚來（9866）6月份交付量按年上升60.3%。

理想（2015）6月份交付量按年上升68.9%。

習近平視察科學園，關注商（0020）湯晶片及人工智能書籍技術。

國泰（0293）旗下香港直飛武漢客運航線恢復營運。

澳門6月博彩收入按年跌62%。留意賭股。

騰訊（0700）再斥3億元回購84萬股。中國科企爆裁員潮，據報騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒。

雷軍：小米（1810）未來5年研發投入料逾1000億人幣。

時富金融（0510）獲大股東時富投資（1049）每股0.42元提購，擬增持至逾五成股權。

雅居樂（3383）擬向首創出售重慶項目，涉資7.6億人幣。

快餐帝國（1843）純利大增1.7倍，不派末期息。

信和（0083）委任田兆源為公司執董。

百富環球（0327）料中期純利按年升最少30%。

莎莎國際（0178）：冀疫情放緩下半年收支平衡，續關虧損店舖。莎莎全年虧損收窄，蝕3.44億，不派息，年內港澳區店鋪減15間。

完美醫療（1830）純利增加7.2%，末期息派7.1仙。

港交所（0388）任命陳建和為集團庫務主管。

融創被剔出國指，納入嗶哩嗶哩（9626）。

大快活（0052）料今年港開6至8間店，加價幅度維持2%內。

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