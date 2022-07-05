報告顯示，隨著疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經營開始恢復，行業景氣度大幅升至擴張區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 6月疫情已基本得到控制，相關管控措施亦開始放鬆，企業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。後疫情時期修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱導致居民收入和預期惡化，是市場需求修復強度有限的直接原因。因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。

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