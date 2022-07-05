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富邦料恒指受美股拖累 第3季或再見19000點

富邦銀行發布《2022年下半年全球市場展望》，受歐美經濟拖後，恒指仍有機會下試20,000點以下，下半年將在19,000點至24,000點徘徊，第3季先低，至第4季後高，預計明年初可上25,000點以上。

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，港股估值低，上半年中港股市表現均較外圍股市好，下跌幅度相對較低，預期監管、制裁等影響因素已逐漸減低，對港股市場持樂觀態度。他預計中國將持續貨幣寬鬆政策，隨內地經濟復蘇向好，監管已經慢慢放鬆，因此看好中概股板塊。他指，恒指於明年初的反彈將會全面，吸納的範圍廣，可考慮吸納指數，如恒指、恒科指等。其中，科技股將震盪企穩，銀行股受加息環境下亦會造好，油價受政治因素影響下仍難大跌，能源板塊亦可繼續吸納。他續指，投資者於7至9月間，需耐性吸納港股，並將美股資金慢慢轉移至港股市場。

對於美國積極加息，潘國光預計下次加息基本是加50點子，有8成機會加75個點子，至年底加息至3.25厘就會結束加息周期。美聯儲大幅加息，美股下跌已反映經濟衰退跡象，下半風險衰退將持續增加。美國加息影響與樓宇按揭相關的一個月拆息，於7月底美國加息後，一個月HIBOR或升至1.05至1.3%，而大部分銀行的H按封頂率為1.5%，潘國光估計屆時大行仍有空間觀望。到9月美國加息50點子，一個月HIBOR或升至1.0%至1.75%，將增加銀行加最優惠利率(P)的機會。

 

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