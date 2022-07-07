以研發人臉識別技術馳名的商湯，突然跳崖式崩盤，雖然並非毫無先兆，例如CCASS資料顯示過去一個月已有不少股東「搬貨」，但即使是股份解禁，也沒有人想像過會是「一日跌五成」般的跌勢。記得此股上市初期，由於被美帝制裁，部分股評人或為「表忠」，漠視股份「質地」而單方面唱好，更有人豪言「20號仔長線可見20蚊」（通過Google大神應該不難找到相關評論）。驀然回首，「明明廿蚊，轉眼變成兩蚊」，也不知怎去處理股票戶口內的「滿江紅」。

股份解禁不是新鮮事，每逢有上市不久的大型科技股面臨股東禁售期結束，市場總會特別緊張。記得3年前小米（1810）禁售期結束，由於當時市場經驗少，股價在解禁前後累跌約兩成；後來累積經驗了，到美團（3690）解禁時，雖然有不少資金以為跌浪會再現，當時更見有大手資金率先流入淡倉，但結果呢？預期的急跌並沒重演，縱然最終股價亦由高位調整不少，卻主要由監管相關故事所造成，與解禁並無太大關連。如果說幾乎由解禁而引起的股價急跌，繼當年的小米後，應該以此次商湯的傷害最嚴重。

由初創變成獨角獸，總需要有投資者願意在意念形成初期「課金」，才有機會將創意付諸實行。原始投資者的風險，就是意念若果失敗，所有投資將化為烏有，而吸引他們去冒險的，就是若意念成功，將有可能獲得幾百甚至幾千倍的回報，簡單來說，就是只要押中一間，隨時已可抵消投資一百間的成本，這是為何這麼多天使投資者願意參加賭局的原因。極多初創在成立初期，為了集資，以極低成本將股權售予這些原始股東，後來初創成功了，原始股東當然急於套現；還有創業初期，公司未必有足夠資金出糧，於是又可能以股權，作為支付員工薪金花紅的方式，員工既講心也要講金，上市禁售期一過，也實在很難阻止原始股、員工股的持有人，奉行 ”Cash is King” 原則爭先恐後地沽貨。

大額持股要「掟」出市場，總沒可能直接在場內沽貨，否則越沽越低，受累的最終也是持股者，正如騰訊（0700）的南非股東要沽貨，除了每隔幾年大手配售外，也會懂得先與公司溝通，承諾每天只沽出相當於每日成交量若干百分比的股數，以免「擲死」股價。商湯的問題是，最初上市其實也只是拿了5%的股權出來招股，當中還有大部分由基礎投資者認購，流通量本身已「乾」得很。大額股份突然推出市場，卻沒想過要理順沽壓，公司管理層若非高估了股份的公眾受歡迎程度，就是低估了大額沽壓產生的影響。

內地不少大型企業，近年也喜歡將人力資源部門外判，一來是節省成本，不用額外「養」多一組HR員工；二來別人專業化管理，由請人、合約、出糧派花紅管理、醫療福利，連供社保也一併處理，省卻管理層不少煩心事。隨著不少科技股逐步發展成具規模的企業，如何處理員工股解禁後的沽壓，也成為這些HR外判公司管理的範疇，更聽聞有外判商在旗下自組證券公司，專營負責處理沽售員工股的事宜。聞說美團當年員工股解禁，就是通過這類操作，慢慢等待市場消化沽盤，以免形成負面衝擊。

至於大股東要沽貨，除了像騰訊南非股東般每日「就住嚟沽」，還可以像軟銀對待阿里（9988）般，未必一定要硬橋硬馬直接沽貨，而是通過投行專家設計一些衍生工具，再利用這些存放在金融機構內的持股進行對沖或抵押，錢一樣可以到手，但表面上的持股未必有變。類似情況在ATMX等大型科技股的股東身上也有出現，像美團創辦人不時在申報上有些小額股份的減持，大概也可以看到這類操作的手影。總之，辦法總比困難多，若手持的並非是市場覺得價值不大的股份，通過大額直接在場內沽貨來套現，肯定是下下策。

所以，出現商湯變「傷劏」、重傷過後還要被劏的慘劇，最大責任並非解禁股的股東，畢竟拿錢走人並沒有錯，而是管理層及旗下的投資者關係團隊，解禁前除了管理層表明自願延長禁售期外，有否與上市前股東先作交流，討論如何有序減持？有否建議過他們在場外配售，而非直接在場內沽貨？如果股東堅持沽貨，會否考慮同時宣布回購，就像騰訊處理南非股東沽貨一樣？當然，資金多寡或限制回購的可能；但事實會否是，管理層早已作溝通，而且明知一定會「掟貨」，所以才衝出來表明管理層不沽來穩定信心？不過顯然市場最後相信的，是錢，而不是任何承諾。

幾乎任何價錢沽貨也可大幅度獲利，是初創股東可以「合埋雙眼咩價都沽」的原因，想當初他們是相信創業者的想法才去投資，路只行到一半，最後的信仰原來只得錢。「抬頭尚有天空，敲不碎？」想當初被譽為香港科創第一股，到今天這些載譽已消失得無影無踪。「痛恨無能為力，也沒有不對」，看著大股東們廝殺，坐蟹貨的小股東又可做些甚麼？「信未來，死不去？」或許現在趁跌撈貨的好友，說不定可賺回一兩成的彈幅，但對於IPO持股至今、又或崩盤前持貨的老散，再討論是否死不去已無意義，重點只剩下，還死剩多少。

羅仕揚

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