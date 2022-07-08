moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開318點 重上10天線 潤邁德、魯商生活上市潛水逾一成

恒指今早高開318點或1.48%，報21961點，成交金額32億元；國指今早高開102點或1.37%，報7641點。恒生科技指數開市報4868點，升1.85%。

李寧（2331）、中移動（0941）、恒地（0012）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌63隻升，2隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.54%，報122元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.56%，報72.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報219元，升6.31%；跌幅最大的是萬國數據（9698）無成交，報31.4元。

恒指重上10天線(21909.96點)。科指上試10天線(4902.46點)。

康方生物（9926）折讓約7%配股，籌5.7億。開市報25.95元，跌0.57%。

榮萬家（2146）公布業績。停牌。

潤邁德醫療（2297）上市，定價6.24元。開市報5.6元，跌10.26%。

魯商生活（2376）上市，定價5.92元。開市報5.01元，跌15.37%。

玄武雲（2392）上市，定價6.24元。開市報6.24元，無升跌。

MSCI將新創建（0659）的ESG評級上調至A級。無成交，報7.45元。

中國波頓（3318）：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證。開市報4.27元，升14.78%。

佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年純利最多增長68%。開市報1.85元，升1.09%。

吉利（0175）6月總銷量按年升26%，按月增42%，純電增3.4倍，插電增5.3倍。開市報18.16元，升3.77%。

破頂股表現

0隻破頂股。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，中國波頓（3318）開市報4.27元，升14.78%；巨騰國際（3336）開市報1.7元，升11.11%；中國抗體（3681）開市報2.2元，升8.91%；凱升控股（0102）開市報0.088元，升8.64%；嗶哩嗶哩（9626）開市報219元，升6.31%；蔚來集團（9866）開市報177元，升6.12%；華住集團（1179）開市報31元，升4.55%；阿里巴巴（9988）開市報122元，升4.54%。

下跌異動股，包括，魯商生活（2376）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報5.01元，跌15.37%；中國太平（0966）開市報9元，跌3.33%；康龍化成（3759）開市報82.2元，跌3.01%；固生堂（2273）開市報36.05元，跌2.57%；北京控股（0392）開市報26.95元，跌2.53%；晶苑國際（2232）開市報2.52元，跌1.95%；1957 & Co.（8495）開市報0.51元，跌1.92%；L'OCCITANE（0973）開市報25.7元，跌1.91%；丘鈦（1478）開市報4.97元，跌1.78%；維達（3331）開市報20元，跌1.72%；李寧（2331）開市報72.45元，跌1.56%。

 

其他報道

拜登與顧問討論可能降低對中國商品加徵的關稅

康方生物折讓約7%配股 籌5.7億

港股ADR升237點 夜期高水333點 美期跌亞股升 3新股上市

憧憬經濟軟著陸 美股逾一周最大升幅 道指升346點 標指納指連升4日

證監會：行政總裁歐達禮將會離任