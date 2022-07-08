恒指今早高開318點或1.48%，報21961點，成交金額32億元；國指今早高開102點或1.37%，報7641點。恒生科技指數開市報4868點，升1.85%。
李寧（2331）、中移動（0941）、恒地（0012）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌63隻升，2隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.54%，報122元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.56%，報72.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報219元，升6.31%；跌幅最大的是萬國數據（9698）無成交，報31.4元。
恒指重上10天線(21909.96點)。科指上試10天線(4902.46點)。
康方生物（9926）折讓約7%配股，籌5.7億。開市報25.95元，跌0.57%。
榮萬家（2146）公布業績。停牌。
潤邁德醫療（2297）上市，定價6.24元。開市報5.6元，跌10.26%。
魯商生活（2376）上市，定價5.92元。開市報5.01元，跌15.37%。
玄武雲（2392）上市，定價6.24元。開市報6.24元，無升跌。
MSCI將新創建（0659）的ESG評級上調至A級。無成交，報7.45元。
中國波頓（3318）：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證。開市報4.27元，升14.78%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年純利最多增長68%。開市報1.85元，升1.09%。
吉利（0175）6月總銷量按年升26%，按月增42%，純電增3.4倍，插電增5.3倍。開市報18.16元，升3.77%。
異動股
上升異動股，包括，中國波頓（3318）開市報4.27元，升14.78%；巨騰國際（3336）開市報1.7元，升11.11%；中國抗體（3681）開市報2.2元，升8.91%；凱升控股（0102）開市報0.088元，升8.64%；嗶哩嗶哩（9626）開市報219元，升6.31%；蔚來集團（9866）開市報177元，升6.12%；華住集團（1179）開市報31元，升4.55%；阿里巴巴（9988）開市報122元，升4.54%。
下跌異動股，包括，魯商生活（2376）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報5.01元，跌15.37%；中國太平（0966）開市報9元，跌3.33%；康龍化成（3759）開市報82.2元，跌3.01%；固生堂（2273）開市報36.05元，跌2.57%；北京控股（0392）開市報26.95元，跌2.53%；晶苑國際（2232）開市報2.52元，跌1.95%；1957 & Co.（8495）開市報0.51元，跌1.92%；L'OCCITANE（0973）開市報25.7元，跌1.91%；丘鈦（1478）開市報4.97元，跌1.78%；維達（3331）開市報20元，跌1.72%；李寧（2331）開市報72.45元，跌1.56%。
其他報道
港股ADR升237點 夜期高水333點 美期跌亞股升 3新股上市
憧憬經濟軟著陸 美股逾一周最大升幅 道指升346點 標指納指連升4日