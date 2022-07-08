《華盛頓郵報》引述消息人士稱，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克團隊已經停止討論一些融資方案，收購Twitter的交易或存在變數。
報道指，馬斯克團隊認為，難以查證Twitter的虛假帳號數據，故令收購存在變數。此前馬斯克表示，Twitter低估虛假帳號數量，影響該公司價值。
根據收購協議，如果馬斯克最終取消收購，則須支付10億美元分手費，若取消收購行動，他亦可能要面對訴訟。
另一方面，Twitter高層再為其對該平台虛假賬戶計算的準確性進行辯護。一名高層在與記者的電話會議上重申，虛假賬戶在Twitter每日可盈利用戶中所佔比例不到5%。Twitter將每日可盈利用戶定義為每日登錄並通過Twitter認證的用戶。外部審計人員很難準確地衡量這一數據，因為這一數據是基於用戶私人資訊，如互聯網地址、地理位置數據和聯繫資訊，而Twitter不與外部分享這些資訊。
Twitter高層不予透露該公司是否與馬斯克分享了私人用戶資訊，僅指Twitter完全遵守了購買協議的義務。
Twitter董事會強調，與馬斯克的交易仍在推進中。知情人士指，雙方進行了一些法律上的交涉之後，Twitter最近幾周向馬斯克提供了歷史推文數據。
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