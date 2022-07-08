市場關注美國今晚公布的失業率，美期歐股向下，亞股個別發展，安倍晉三遇刺，日股升幅窄，美元向上，美匯指數升至107.786點，是2002年10月28日108.33後；相對地港元亦偏軟，曾貶值至7.8495元，是6月27日7.8496元後最弱。恒指今早高開318點，見全日頂，午後曾跌最多28點，全日高低波幅347點。三大指數全部創3日最大升幅後，均升幅收窄。恒指兩日累升139.12點。三大指數按周全部下跌。
恒指收市升82點或0.38%，報21725點，成交金額1058億元，較上日減少5.54%，是6月2日1036.02億元成交後最少；國指升12點或0.17%，報7551點。恒生科技指數收報4808點，升0.59%。
美團（3690）、建行（0939）、藥明生物（2269）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌43隻升，22隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升5.88%，收報8.47元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.26%，收報80元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報176.1元，升5.58%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報63.3元，跌1.78%。
恒指10天線(21886.37點)得而復失，下試20天線(21551.99點)。科指受制於10天線(4896.47點)，下試20天線(4775.78點)。
北水南下合計淨流入6.54億元，終止連續3日流出，對上一次連續1日淨流入是6月9日。南水北上合計淨流入12.36億元人民幣，較上日增加123.04%，連續第2日流入，累計流入17.9億元。
恒指本周累跌0.61%或134點，跌幅是6月17日後最大，當時收市跌幅為3.35%；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升11.42%，其次為石藥（1093）及創科實業（0669），分別升8.73%及8.67%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌9.07%，其次為中行（3988）及工行（1398），分別跌8.31%及8.15%。
國指本周累跌1.5%或115點，跌幅是6月17日後最大，當時收市跌幅為3.18%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升8.73%，其次為阿里巴巴（9988）及中生製藥（1177），分別升8.13%及5.84%。而表現最差的是交行（3328），累跌10.7%，其次為舜宇（2382）及農業銀行（1288），分別跌9.07%及8.78%。
科指本周累跌1.27%或61點，跌幅是6月17日後最大，當時收市跌幅為3.59%；本周表現最佳的是阿里巴巴（9988），累升8.13%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及京東健康（6618），分別升5.67%及2.84%。而表現最差的是商湯（0020），累跌17.57%，其次為明源雲（0909）及華虹半導體（1347），分別跌10.35%及9.68%。
大新（0440）被MUFG沽出大部分持股，股價暫跌2.13%。收報22.95元，跌2.34%。
旭輝（0884）午間突插近10%，券商︰內房違約負面情緒蔓延。收報3.23元，跌5.56%。
小米（1810）：正在利用其他品牌汽車進行自動駕駛路試。收報13.46元，升0.3%。
中廣核新能源（1811）6月發電量按年增13.9%，風電項目升逾五成。收報3.76元，升0.27%。
前高層許淑嫺入稟申索港交所（0388）逾500萬元，稱曾受職場欺凌。收報375.8元，升1.4%。
康方生物（9926）折讓約7%配股，籌5.7億。收報24.55元，跌5.94%。
潤邁德醫療（2297）上市，定價6.24元。收報5.28元，跌15.38%。
魯商生活（2376）上市，定價5.92元。收報4.43元，跌25.17%。
玄武雲（2392）上市，定價6.24元。收報6.28元，升0.64%。
MSCI將新創建（0659）的ESG評級上調至A級。收報7.57元，升1.61%。
中國波頓（3318）：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證。收報3.9元，升4.84%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年純利最多增長68%。收報1.85元，升1.09%。
吉利（0175）6月總銷量按年升26%，按月增42%，純電增3.4倍，插電增5.3倍。收報17.38元，跌0.69%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.2元，收報2.14元，升10.31%；金力永磁（6680）創上市新高，見34元，收報32.75元，升0.77%；綠城中國（3900）創52周高，見17.46元，收報17.4元，升2.23%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.99元，收報3.88元，升1.84%；英恒科技（1760）創52周高，見7.03元，收報6.65元，升2.31%。
9隻股份創上市新低，包括世茂服務（0873）低見3.08元，收報3.13元，無升跌；時代鄰里（9928）低見1.51元，收報1.54元，無升跌；遠洋服務（6677）低見2.98元，收報3元，跌1.32%；三巽控股（6611）低見0.495元，收報0.5元，跌10.71%；融信中國（3301）低見1.56元，收報1.58元，跌1.86%；企展控股（1808）低見0.405元，收報0.41元，跌10.87%；寶寶樹集團（1761）低見0.45元，收報0.47元，跌11.32%；都市麗人（2298）低見0.3元，收報0.305元，跌1.61%；友和（2347）低見1.35元，收報1.36元，跌2.86%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.81元，收報0.83元，跌3.49%；鞍鋼（0347）低見2.84元，收報2.86元，升0.35%；時代集團（1023）低見0.385元，收報0.415元，跌2.35%；威華達（0622）低見0.44元，收報0.44元，跌3.3%；英皇娛樂（0296）低見0.495元，收報0.5元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.01元，收報5.1元，跌0.78%；光大銀行（6818）低見2.45元，收報2.46元，無升跌；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.3元，收報2.31元，無升跌；寶力科技（0164）低見0.239元，收報0.245元，跌1.61%；卡賓（2030）低見1.61元，收報1.65元，跌2.94%。
異動股
上升異動股，包括，TOMO Holdings（6928）收報3.6元，升15.02%；中國環保科技（0646）收報0.49元，升13.95%；中國通才教育（2175）收報4.29元，升13.19%；米格國際（1247）收報1.03元，升13.19%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.211元，升11.64%；騰盛博藥（2137）收報11元，升11.45%；創維集團（0751）收報4.34元，升11.28%；易還財務（8079）收報0.245元，升10.86%；世紀聯合（1959）收報0.465元，升10.71%；飛思達科技（1782）創上市新高，見2.2元，收報2.14元，升10.31%。
下跌異動股，包括，魯商生活（2376）收報4.43元，跌25.17%；火幣科技（1611）收報4.87元，跌24.96%；大豐港（8310）收報0.092元，跌15.6%；寶光實業（0084）收報0.055元，跌15.38%；Okura（1655）收報0.34元，跌13.92%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，跌11.32%；企展控股（1808）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌10.87%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.495元，收報0.5元，跌10.71%；中泛控股（0715）收報0.046元，跌9.8%；陸慶（8052）收報0.094元，跌9.62%。
其他報道
日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高
滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣
【有片：埋身擊】上證受壓於250天線 料須突破3450點才可重拾升勢