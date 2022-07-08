市場關注美國今晚公布的失業率，美期歐股向下，亞股個別發展，安倍晉三遇刺，日股升幅窄，美元向上，美匯指數升至107.786點，是2002年10月28日108.33後；相對地港元亦偏軟，曾貶值至7.8495元，是6月27日7.8496元後最弱。恒指今早高開318點，見全日頂，午後曾跌最多28點，全日高低波幅347點。三大指數全部創3日最大升幅後，均升幅收窄。恒指兩日累升139.12點。三大指數按周全部下跌。