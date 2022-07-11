個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.63%，折合報350.38元；阿里巴巴（9988）跌1.97%，折合報118.62元；美團（3690）跌0.47%，折合報191.4元；匯控（0005）跌0.45%，折合報49.57元；建行（0939）跌0.41%，折合報5.17元。

道期現跌0.108%；標期現跌0.21%；納期現跌0.36%。日股現升1.64%，韓股現升0.38%，澳股現跌0.16%。

VIX指數隔晚跌5.52%或1.44點，報24.64點。

紐油現升0.14%或0.14美元，報104.94美元；布油現升0.53%或0.57美元，報107.59美元；金價現跌0.11%或2.03美元，報1740.45美元；美國10年期債息現升0.3%或0.0093厘，報3.0896厘。

今日焦點股份可留意：

友和（2347）6月底止首季總商品交易額按年增54%，達2.44億。

旭輝（0884）贖回500萬美元優先票據。

融信中國（3301）披露未能支付共2787萬美元票據利息。

中國市監局處罰28宗反壟斷法案件，當中涉騰訊（0700）阿里（9988）。

大新金融（0440）和大新銀行（2356）中斷香港壽險分銷協議，泰禾：已交由律師處理。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年純利增加超過九成。

奈雪的茶（2150）：第二季營運受壓於疫情，季末門店表現顯著回暖。

長汽（2333）上月按年銷量升幅不足1％，新能源品牌坦克升99％。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量年跌16%。

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