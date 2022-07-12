恒指今早低開219點，早段曾收窄至跌40點，其後跌幅擴大，低位跌344點，半日高低波幅305點。

恒指半日跌255點或1.21%，報20869點，成交金額675億元；國指跌121點或1.66%，報7199點。恒生科技指數收報4523點，跌2.15%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，42隻下跌，6隻無升跌。安踏（2020）升1.84%，收報94元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌10.89%，收報273.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報62.2元，升0.65%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27.5元，跌5.66%。

恒指跌穿50天線(21029.8點)。科指跌穿100天線(4540.52點)，下試50天線(4477.17點)。

北水南下合計淨流入1.03億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出27.41億元人民幣，較上日增加156.57%，連續第2日流出，累計流出38.1億元。

比亞迪（1211）CCASS股數勁增，市場揣測「股神」巴菲散貨。收報273.4元，跌10.89%。比亞迪曾跌最多13.62%，是2020年11月11日後最大跌幅，當日跌幅為15.01%。

碧桂園（2007）再有境內債跌25%，需短暫停牌。收報4元，跌3.61%。

中康控股（2361）上市，定價5.36元。收報5.41元，升0.93%。中康控股曾跌最多14.37%。

讀書郎（2385）上市，定價7.6元。收報6.69元，跌11.97%。讀書郎曾跌最多28.95%。

金沙中國（1928）獲母公司10億美元次級無抵押定期貸款。收報16.88元，跌1.52%。

藥明康德（2359）發盈喜，料上半年純利大增超過七成。收報106.2元，跌4.41%。

佳兆業健康（0876）換核數師。收報0.078元，跌2.5%。

旭輝（0884）1.87億元向控股股東售上海物業。收報2.94元，跌5.47%。

騰訊（0700）3億回購88萬股，連續第9天「出手」。收報337.8元，跌1.34%。

耀才證券（1428）發盈喜，首季純利約1.21億元。收報1.38元，升1.47%。

海底撈（6862）：計劃分拆海外子公司Super，Hi在港主板上市。收報15.64元，跌2.25%。

雅居樂（3383）︰7月到期境內債償付資金已到戶。見52周低2.72元，收報2.74元，跌2.49%。

蔚來（9866）﹕三獨董成立獨立委員會，就灰熊報告的指控展開獨立調查。收報159.9元，跌5.22%。

東瀛遊（6882）日本團有得睇Mirror表演，團費兩萬名額60人。收報0.55元，升1.85%。

建行（0939）副行長王浩辭任。收報5.17元，無升跌。

內地6月社融、新增人民幣貸款、M2勝預期，社融增量為半年最多。工行（1398）收報4.23元，跌0.47%；中行（3988）收報2.84元，無升跌。

安踏（2020）第二季零售額下跌，削開支仍不足以抵銷疫情影響。收報94元，升1.84%。

攜程（9961）與蒙古酒店預訂平台簽署2年合作。收報187.1元，跌4.64%。

迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO伙理大調查，逾60%消費者願為可持續發展產品多付10%至20%溢價。收報38.6元，跌2.77%。

破頂股表現

破頂股包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見29.85元，收報29.4元，升0.34%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.88元，收報2.9元，跌2.03%；合景悠活（3913）低見1.98元，收報1.99元，跌4.33%；融信服務（2207）低見3.61元，收報3.61元，跌2.96%；遠洋服務（6677）低見2.8元，收報2.83元，跌1.05%；榮萬家（2146）低見2.9元，收報3.2元，升6.67%；融信中國（3301）低見1.27元，收報1.29元，跌7.86%；中國水業集團（1129）低見0.175元，收報0.176元，跌0.56%；加科思（1167）低見5.03元，收報5.09元，跌6.43%；味千中國（0538）低見0.84元，收報0.85元，跌3.41%；利福（1212）低見2.84元，收報2.86元，跌1.72%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.72元，收報2.74元，跌2.49%；招商證券（6099）低見7.54元，收報7.56元，跌0.4%；信德（0242）低見1.49元，收報1.49元，跌1.32%；美瑞健康國際（2327）低見0.305元，收報0.31元，跌4.62%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.55元，升1.85%；香港科技探索（1137）低見5.86元，收報5.87元，跌1.18%；維他奶（0345）低見12.12元，收報12.12元，跌2.57%；新世界發展（0017）低見27元，收報27.05元，跌0.37%；申洲國際（2313）低見82.45元，收報83.4元，跌0.77%；理文造紙（2314）低見3.12元，收報3.12元，跌1.58%。

異動股

上升異動股，包括，凱升控股（0102）收報0.146元，升47.47%；太陽城集團（1383）收報0.136元，升23.64%；易還財務（8079）收報0.32元，升14.29%；寶光實業（0084）收報0.061元，升10.91%；壹賬通金融科技（6638）收報5.62元，升10.85%；潤邁德醫療（2297）收報5.18元，升8.37%；上置集團（1207）收報0.028元，升7.69%；榮萬家（2146）創上市新低，見2.9元，收報3.2元，升6.67%；同方泰德（1206）收報0.54元，升5.88%；創勝集團醫藥（6628）收報17.7元，升5.67%；中國聖牧 （1432）收報0.42元，升5%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.048元，跌17.24%；名仕快相（8483）收報0.07元，跌12.5%；讀書郎（2385）收報6.69元，跌11.97%；宏光（6908）收報3.64元，跌11.22%；比亞迪（1211）收報273.4元，跌10.89%；魯大師（3601）收報1.5元，跌10.18%；TOMO Holdings（6928）收報3.19元，跌9.63%；騰盛博藥（2137）收報12.68元，跌9.3%；東勝旅遊（0265）收報0.05元，跌9.09%。

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