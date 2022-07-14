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港股ADR跌32點 夜期高水77點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌32點或0.16%，報20765點，即月恒指夜期升50點，報20875點，夜期高水77點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報333.46元；阿里巴巴（9988）跌0.32%，折合報107.05元；美團（3690）升0.31%，折合報181.05元；匯控（0005）升0.3%，折合報49.25元；建行（0939）跌0.33%，折合報5.04元。

道期現跌0.367%；標期現跌0.47%；納期現跌0.57%。日股現跌0.29%，韓股現跌0.61%，澳股現升0.13%。

VIX指數隔晚跌1.72%或0.47點，報26.82點。

紐油現跌0.4%或0.39美元，報95.91美元；布油現跌0.16%或0.15美元，報99.41美元；金價現跌0.32%或5.71美元，報1729.8美元；LME 銅期貨隔晚跌0.38%或28.5美元，報7325.5美元。美國10年期債息現跌0.12%或0.0037厘，報2.9299厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）：購買境內公司債券，首期斥10億，以維護債價穩定。

天齊鋰業（9696）發盈喜，中期純利升至多134倍。

海底撈（6862）子企特海國際申上市，連蝕三年累蝕近19億元。

偉易達（0303）：原材料航運價格未回落，將再加價 。

茂宸集團（0273）發盈警，料上半年蝕約1.35億元。

泰禾：大新銀行（2356）仍為其授權持牌保險代理機構。

中國疫情拖累，德視佳（1846）上半年眼科手術總數減少約2.5%。

微博（9898）：將對站內利用諧音字、變體字等傳播不良訊息行為開展集中整治。

迅銷（6288）公布業績。

 

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