恒指今早高開20點或0.1%，報20818點，成交金額25億元；國指今早高開16點或0.24%，報7162點。恒生科技指數開市報4564點，升0.38%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌30隻升，17隻下跌，22隻無升跌。京東（9618）升1.85%，報242元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.29%，報83.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，8隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報203.6元，升4.68%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.36元，開市報2.36元，跌1.26%。
恒指10天線(21408.44點)跌穿20天線(21468.75點)，逼近100天線(21361.99點)，指數續低於50天線(21034.33點)。科指10天線(4726.48點)跌穿20天線(4752.49點)，指數續高於100天線(4521.72點)。
碧桂園（2007）：購買境內公司債券，首期斥10億，以維護債價穩定。開市報3.67元，無升跌。
天齊鋰業（9696）發盈喜，中期純利升至多134倍。創上市新高，見83.15元，開市報83.15元，升1.4%。
海底撈（6862）子企特海國際申上市，連蝕三年累蝕近19億元。開市報17.04元，無升跌。
偉易達（0303）：原材料航運價格未回落，將再加價 。開市報60.7元，無升跌。
茂宸集團（0273）發盈警，料上半年蝕約1.35億元。無成交，報0.022元。
泰禾：大新銀行（2356）仍為其授權持牌保險代理機構。開市報6.3元，跌0.16%。
中國疫情拖累，德視佳（1846）上半年眼科手術總數減少約2.5%。無成交，報6.74元。
微博（9898）：將對站內利用諧音字、變體字等傳播不良訊息行為開展集中整治。無成交，報160.9元。
迅銷（6288）公布業績。無成交，報38.7元。
破頂股包括，天齊鋰業（9696）創上市新高，見83.15元，開市報83.15元，升1.4%。
1隻股份創上市新低，包括商湯（0020）低見2.36元，開市報2.36元，跌1.26%。
4隻股份創52周低，包括美東汽車（1268）低見21.5元，開市報21.5元，跌1.15%；路勁基建（1098）低見4.78元，開市報4.78元，跌0.83%。
異動股
上升異動股，包括，晶門半導體（2878）開市報0.58元，升13.73%；中信資源（1205）開市報0.51元，升6.25%；艾伯科技（2708）開市報2.65元，升6%；華住集團（1179）開市報31.2元，升4.87%；攜程集團（9961）開市報203.6元，升4.68%；微創醫療（0853）開市報20.85元，升4.35%；其利工業（1731）開市報0.97元，升4.3%；裕承科金（0279）開市報0.172元，升4.24%；新東方（9901）開市報17.96元，升4.18%；友和（2347）開市報1.58元，升3.95%。
下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）開市報0.76元，跌6.17%；萬科（2202）開市報17.06元，跌5.85%；飛思達科技（1782）開市報1.7元，跌2.86%；百濟神州（6160）開市報103元，跌2.74%；錦欣生殖（1951）開市報6.1元，跌2.4%；長飛光纖光纜（6869）開市報13.68元，跌2.29%；合景泰富（1813）見52周低1.73元，開市報1.73元，跌2.26%；思捷（0330）開市報1.3元，跌2.26%；移卡（9923）開市報17.86元，跌1.98%；紫金礦業（2899）開市報8.6元，跌1.94%。
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