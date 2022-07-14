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內媒引述專家建議調整「三條紅線」政策

《證券時報》引述業內人士指，下半年要保持房地產行業持續復蘇，建議成立穩定基金，並同時調整「三條紅線」政策。

報道引述中銀證券首席經濟學家徐高稱，人行貨幣寬鬆政策並無傳導到地產融資上，主要由於「三條紅線」政策觸發整個地產下行之後，進入一種自我加強的循環，一方面地產開發商資金鏈收緊，另一方面銀行惜貸，令購房者推遲購房，地產行業進入惡性循環。

報道又引述北京大學國發院院長姚洋指出，房地產的本質決定行業必須得高負債，要想下半年房地產業持續的復蘇，「三條紅線」政策有必要調整。

成立穩定基金方面，徐高稱，要解決房地產行業問題，不能單靠貨幣放鬆，要有困難資產救助計劃，建議成立1萬億人民幣的「地產行業健康發展穩定基金」，當中政府財政出資1000億元人民幣，其餘由金融機構出資，令到銀行敢放貸，老百姓亦敢買樓，當行業進入正常狀況後，基金可以及時獲利退出，不要追求長期持股。

 

內房股續向下，合景泰富（1813）見52周低1.62元，現報1.7元，跌3.95%；寶龍地產（1238）見52周低1.01元，現報1.05元，跌2.78%；萬科（2202）現報16.86元，跌6.95%；雅居樂（3383）見52周低2.5元，現報2.57元，跌2.28%；富力（2777）創上市新低，見1.67元，現報1.73元，跌1.14%；美的置業（3990）平上市低位10元，現報10.56元，跌0.38%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.75元，現報0.77元，跌4.94%；融信中國（3301）創上市新低，見1.14元，現報1.17元，跌1.68%；中海外（0688）現報22.9元，跌1.72%；龍湖（0960）現報29.05元，跌7.34%；華潤置地（1109）現報34.75元，跌1%；碧桂園（2007）現報3.59元，跌2.18%。

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