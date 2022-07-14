現時中概股退市路徑包括私有化、雙重主要上市及第二上市等，德安華法證調查業務副董事總經理董方明表示，中企私有化後再上市無疑成本較貴且耗時，重新上市亦要面對一個新估值，惟亦可為企業重組帶來更大靈活性。他提到，現時中國對持有大量網絡數據企業海外上市的規管較嚴，若企業同時擁有網絡及實體業務，可考慮分拆實體業務到海外上市，以規避監管風險。

此外，董方明表示，近期愈來愈多中概股客戶基於政治考量，詢問到新加坡上市的可能性，但坦言與港股相比，新加坡市場的流動性及活躍程度無可比擬。他續稱，企業選擇上市地涉及多重原因，港股較適合傳統行業及大企業，並可享受中國經濟平穩發展可帶來的紅利；美國則吸引更多互聯網公司及新興行業，有更多同類型公司可作估值上的比較。

其他報道

沈南鵬沽2107.66萬股美團 套現39.13億

長汽發盈喜 中期多賺50至67% 除匯兌後跌19%至36%

SOGO母企利福國際盈警 料上半年盈轉虧4.5億

房貸斷供 工行、中行、郵儲行稱風險可控

胡錫進：爛尾樓業主停貸、村鎮銀行爆雷拉響警鐘 各地需加快推動經濟

舜宇發盈警 中期料少賺45%至50%

台積電次季淨利潤升76％ 勝市場預期

日圓午後進一步貶值 跌穿139 再創近24年最弱

台積電﹕產能仍然緊張 先進製程帶動長期毛利率達53%

恒指收市跌46點 4日累跌974點 科指升0.8%連升兩日