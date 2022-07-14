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德安華：美國市場對中概股依賴不大

中美審計風波持續，風險諮詢服務提供商德安華（Kroll）全球重組業務董事總經理宋寬表示，目前261家在美上市中概股總市值約1.38萬億美元，佔美股總市值的2.8%，可見美國對中概股的依賴性並不大。他又指，截至今年5月，近170家在美中概股已退市，當中47%選擇私有化退市，25%被強制除牌，包括財務造假、破產等原因，10%因政治考量需主動退市。

現時中概股退市路徑包括私有化、雙重主要上市及第二上市等，德安華法證調查業務副董事總經理董方明表示，中企私有化後再上市無疑成本較貴且耗時，重新上市亦要面對一個新估值，惟亦可為企業重組帶來更大靈活性。他提到，現時中國對持有大量網絡數據企業海外上市的規管較嚴，若企業同時擁有網絡及實體業務，可考慮分拆實體業務到海外上市，以規避監管風險。

此外，董方明表示，近期愈來愈多中概股客戶基於政治考量，詢問到新加坡上市的可能性，但坦言與港股相比，新加坡市場的流動性及活躍程度無可比擬。他續稱，企業選擇上市地涉及多重原因，港股較適合傳統行業及大企業，並可享受中國經濟平穩發展可帶來的紅利；美國則吸引更多互聯網公司及新興行業，有更多同類型公司可作估值上的比較。

 

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