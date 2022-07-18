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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 見逾一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升3.08點子至0.78542%，是2022年7月6日後最高，當日報0.82946%。對上一次連升3日是6月9日，當日拆息報0.26768%。

港元現報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多4點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.08點子至0.12679%；1星期HIBOR跌2.08點子至0.26786%；2星期HIBOR升2.39點子至0.49786%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.97點子至1.75536%；6個月期HIBOR升2.98點子至2.43065%；12個月期HIBOR升2.01點子至3.34363%。

美元指數現報107.767貶值0.296點或0.27%。

美元1個月期LIBOR報2.12029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.3349%，連續2日收窄，利差是2022年7月13日後最高，當日差距為-1.2823%

對上一次連續2日收窄，是2022年6月22日，當日利差報-0.9265%。

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