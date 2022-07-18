上周五美國公布的數據利好，加息一厘的可能性下降，美元轉弱最多0.64%，是6月21日後最幅度、美債息亦於今早回落至2.91厘水平，雖午後重上2.93厘，但美期升幅擴大、歐股、亞股A股齊齊大升，港股早市急升後，恒指午後於20700至20870點之間上落，收復上周五跌穿的上升軌。三大指數續創6月27日後最大升幅。大市勁升，北水則終止連續4日流入，大市成交金額亦減少10%。