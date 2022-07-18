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恒指終止5連跌 收市升548點 上試50天線 北水終止連續4日流入

上周五美國公布的數據利好，加息一厘的可能性下降，美元轉弱最多0.64%，是6月21日後最幅度、美債息亦於今早回落至2.91厘水平，雖午後重上2.93厘，但美期升幅擴大、歐股、亞股A股齊齊大升，港股早市急升後，恒指午後於20700至20870點之間上落，收復上周五跌穿的上升軌。三大指數續創6月27日後最大升幅。大市勁升，北水則終止連續4日流入，大市成交金額亦減少10%。

恒指今早高開181點後曾倒跌3點，早市升最多552點，午後曾擴大至升568點，全日高低波幅572點。

恒指收市升548點或2.7%，報20846點，大市成交金額1160億元，較上日減少10.4%；國指升210點或3.03%，報7168點。恒生科技指數收報4574點，升3.02%。

藍籌股成交金額500.96億元，佔大市成交43.18%；科指成份股成交金額303.36億元，佔大市成交26.15%；國指成份股成交金額441.93億元，佔大市成交38.09%。

美團（3690）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌68隻升，1隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.36%，收報24.25元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌0.14%，收報293.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報27.75元，升6.94%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報113.9元，跌1.56%。

恒指上試50天線(21016.44點)。科指升穿50天線(4495.9點)、100天線(4499.31點)，上試10天線(4654.80點)。

北水南下合計淨流出7.4億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入35.52億元人民幣，終止連續5日流出。

午後消息股表現

香港科技探索（1137）今日宣布，HKTV本周日舉行開放日，提供逾130個即場面試職位空缺。見52周低5.21元，收報5.47元，升2.24%。

今早及隔晚消息股表現

嗶哩嗶哩（9626）將展示賬號IP屬地，預計一周後上線。收報187.4元，升6.06%。

中國石墨（2237）上市，定價0.325元。創上市新高，見1.2元，收報0.79元，升143.08%。

金界（3918）公布業績。收報6.47元，升3.03%。

東風汽車（0489）擬售Stellantis3.16%股權，最多套現11.6億歐元。收報5.78元，升2.12%。

鴻騰（6088）發盈喜，料中期純利升至少9倍。收報1.3元，升32.65%。

海豐國際（1308）發盈喜，中期純利增加1.39倍。收報24.8元，升4.64%。

澳門繼續暫停所有非必需工商業活動。濠賭股新濠國際發展（0200）收報5.33元，升2.9%；美高梅中國（2282）收報4.14元，升0.73%；澳博（0880）收報3.19元，升0.63%；永利澳門（1128）收報4.8元，升1.48%；銀河娛樂（0027）收報45.8元，升1.33%；金沙中國（1928）收報17.3元，升1.29%。

康龍化成（3759）發盈喜，料中期經調整淨利潤最多增27％。收報68.8元，跌8.02%。

山水水泥（0691）發盈警，上半年料少賺至少六成。收報1.92元，跌3.52%。

內地官媒：各方力推「保交樓」，部分「爛尾樓」已復工。中海外（0688）收報23.05元，升3.83%；龍湖（0960）收報29.15元，升4.11%；華潤置地（1109）收報34.4元，升2.99%；碧桂園（2007）收報3.51元，升6.04%。非藍籌內房合景泰富（1813）收報1.73元，升10.9%；新城發展（1030）收報2.79元，升8.56%；富力（2777）平上市低位1.66元，收報1.81元，升9.04%。

思摩爾（6969）發盈警，半年純利斬半。收報20.5元，跌2.15%。

東方航空（0670）料上半年虧損擴大至最多195億人幣，上月客運力投入跌52%。收報3元，升2.39%。

中銀航空租賃（2588）：次季簽21項租賃承諾，自有飛機利用率達96.1%。收報67.65元，升0.52%。

國泰（0293）6月載客量增2.7倍，冀往後錄正現金流。收報8.48元，升2.42%。

南方航空（1055）發盈警，料上半年虧損擴大至最多121億元人幣。收報4.58元，升1.78%。

英皇文化產業（0491）申禁令，禁立基向英皇UA提清盤。收報0.039元，無升跌。

惠理集團（0806）發盈警，料上半年虧損4.35億元。見52周低2.63元，收報2.69元，跌0.37%。

騰訊（0700）推出高速交通操作系統「騰訊交通OS高速版」。收報332.6元，升2.34%。

建滔系發盈警，建滔（0148）料中期少賺57%。建滔積層板（1888）少賺49%。見52周低26.7元，收報26.9元，跌6.27%。建滔積層板（1888）見52周低8.29元，收報8.42元，跌8.08%。

金蝶國際（0268）發盈警，半年蝕3.47至3.97億人民幣。收報17.92元，升3.7%。

中石油（0857）發盈喜，料上半年純利增加最多六成。收報3.61元，升4.34%。

泡泡瑪特（9992）發盈警，中期少賺35%。收報17.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見14.22元，收報13.82元，升5.66%；博維智慧（1204）創上市新高，見1.39元，收報1.25元，升2.46%；中國石墨（2237）收報0.79元，升143.08%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見3.7元，收報3.97元，跌4.34%；中國水業集團（1129）低見0.168元，收報0.178元，無升跌；加科思（1167）低見4.69元，收報4.97元，升0.81%；商湯（0020）低見2.11元，收報2.14元，跌0.93%；揚科集團（1460）低見0.16元，收報0.181元，跌9.05%；捷榮國際（2119）低見0.86元，收報0.88元，升1.15%；信陽毛尖（0362）低見0.038元，收報0.039元，跌32.76%；IMAX（1970）低見7.01元，收報7.37元，升0.14%；寶寶樹集團（1761）低見0.4元，收報0.425元，升1.19%；交銀國際（3329）低見0.69元，收報0.7元，跌1.41%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，丘鈦（1478）低見4.42元，收報4.66元，升2.42%；信德（0242）低見1.46元，收報1.5元，升2.04%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.32元，升0.76%；粵海投資（0270）低見7.9元，收報8.09元，升1.38%；台州水務（1542）低見2.61元，收報2.61元，無升跌；君實生物（1877）低見36.25元，收報37.85元，跌1.56%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.92元，無升跌；超智能控股（1402）低見0.35元，收報0.395元，跌1.25%；香港科技探索（1137）低見5.21元，收報5.47元，升2.24%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.55元，收報0.56元，跌1.75%。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）收報0.79元，升143.08%；鴻騰（6088）收報1.3元，升32.65%；太陽城集團（1383）收報0.285元，升31.34%；太陽娛樂（8082）收報0.072元，升26.32%；華融金控（0993）收報0.145元，升20.83%；中遠海能（1138）收報5.1元，升16.44%；渝太地產（0075）收報1.48元，升13.85%；合景泰富（1813）收報1.73元，升10.9%；諾輝健康（6606）收報26.8元，升10.52%；華領醫藥（2552）收報4元，升10.5%；網上車市（1490）收報0.51元，升9.68%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.038元，收報0.039元，跌32.76%；銀杏教育（1851）收報0.9元，跌18.18%；中泛控股（0715）收報0.052元，跌13.33%；TOMO Holdings（6928）收報3.21元，跌13.01%；米蘭站（1150）見52周低0.162元，收報0.168元，跌12.04%；惠生工程（2236）平上市低位0.23元，收報0.23元，跌11.54%；喆麗控股（2209）平上市低位0.72元，收報0.8元，跌10.11%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.16元，收報0.181元，跌9.05%；建滔積層板（1888）見52周低8.29元，收報8.42元，跌8.08%；康龍化成（3759）收報68.8元，跌8.02%；德視佳（1846）見52周低5.96元，收報6.2元，跌7.46%。

 

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