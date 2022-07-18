林在關鍵時間於渣打銀行出任客戶拓展部主任，曾有5名客戶在其母促使下透過他在該銀行開立支薪帳戶。為了提升林在渣打銀行的工作表現，林母隨後從她的個人銀行帳戶將多筆介乎8萬元至20萬元不等的款項轉至該五個支薪帳戶。

其後，林為了還原有關交易，在該5名客戶不知情及未經他們授權的情況下，把相同金額的款項從該等支薪帳戶轉回其母的個人銀行帳戶。由於林的不誠實行為，該行將其母轉至該五個支薪帳戶的款項計入他的表現評核中，並向他發放4520元的額外季度獎金。

由於林被判刑事罪名成立，證監會認為他並非獲發牌或註冊進行受規管活動的適當人選。林現時沒有名列於金管局的紀錄冊，亦非證監會持牌人。個案由金管局轉介證監會跟進。

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