證監會在渣打銀行前有關人士林其鋒及其母被判刑事罪名成立後，禁止林重投業界三年，由本月12日起至2025年7月11日止。東區裁判法院裁定，二人於2017年4月至12月期間串謀向渣打銀行騙取4520元的季度獎金罪名成立。
林在關鍵時間於渣打銀行出任客戶拓展部主任，曾有5名客戶在其母促使下透過他在該銀行開立支薪帳戶。為了提升林在渣打銀行的工作表現，林母隨後從她的個人銀行帳戶將多筆介乎8萬元至20萬元不等的款項轉至該五個支薪帳戶。
其後，林為了還原有關交易，在該5名客戶不知情及未經他們授權的情況下，把相同金額的款項從該等支薪帳戶轉回其母的個人銀行帳戶。由於林的不誠實行為，該行將其母轉至該五個支薪帳戶的款項計入他的表現評核中，並向他發放4520元的額外季度獎金。
由於林被判刑事罪名成立，證監會認為他並非獲發牌或註冊進行受規管活動的適當人選。林現時沒有名列於金管局的紀錄冊，亦非證監會持牌人。個案由金管局轉介證監會跟進。
其他報道
恒指終止5連跌 收市升548點 上試50天線 北水終止連續4日流入
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
【有片：選股王】受惠原材價格高位回落 統一企業料於6.8元有支持
【有片：埋身擊】加密貨幣低位靠穩 可趁機少量買入比特幣及以太幣
金管局伙螞蟻、高盛等逾20間金融機構 合推大灣區金融科技人才發展計劃
匯豐PayMe推商戶優惠吸消費券用戶 更可抽獎贏Tesla Model 3
恒指半日升523點 三大指數齊創3周最大升幅 科指升穿100天線