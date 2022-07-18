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信銀國際：料港銀9月首升最優惠利率 全年加息0.75厘

美國今年通脹續創40年新高，推動港元拆息上升，信銀國際首席經濟師卓亮，預期至9月港銀將會上調最優惠利率（P）加息0.25厘，並在期後11月和12月會議各加0.25厘，全年加息0.75厘。他指出，港元拆息在今年已在上升，H按實際利率也在上升，對樓市影響陸續浮現，因此不認為加P對樓市會有較大影響。

對於7月會議加息幅度，卓亮認為聯儲局仍會加息0.75厘，因為當局着重向市場作出提示以管理預期，自上周公布通脹數據後，未有聯儲局官員作加息1厘的發言。他預計聯儲局至年底會加息至3.5厘，至明年年中升至本輪周期頂峰4厘，不過掉頭減息要視乎遏止通脹速度，或再在2024年才開始減息。他又指，美國近期消息者信心已明顯下跌，出現衰退的風險正在增加。

中國上周五公布第二季經濟按年增長0.4%，卓亮認為，以目前情况全年增長達到5.5%全年增長目標的機會低，而官方近期也沒有強調5.5%的增長數字。隨着放寬防疫措施，經濟正在改善，下半年中國經濟將靠出口、製造業和投資推動，上半年地方政府專項債券發行3.3億元人民幣，更有部分明年額度推前在今年發行，基建將為支持經濟的重點項目，該行預期中國今年增長將為4%至4.5%。

近周多地爛尾樓業主發起停止償還銀行按揭，引起市場關注會否引發金融系統出現風險，卓亮表示據各大銀行披露，目前停工項目涉及不良貸款的金額溫和，認為目前不是系統性風險，但需要留意斷供會否蔓延至其他地域項目，令金額擴大，視乎政府如何控制相關問題，目前仍需關注。銀保監已表態會做好「保交樓」的金融服務，他認為當局政策是將流動性有效運用到所需的行業和企業。

 

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