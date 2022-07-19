美股低收，港股今早低開。恒指今早低開126點或0.61%，報20719點，大市成交金額18億元；國指今早低開51點或0.73%，報7117點。恒生科技指數開市報4544點，跌0.66%。
ATMX個別走，阿里巴巴（9988）跌2.02%，報101.8元；騰訊（0700）跌0.36%，報331.4元；美團（3690）升0.37%，報190.4元；小米（1810）跌0.91%，報13.04元。消息稱嗶哩嗶哩（9626）於近期進行組織架構調整，涉及多個核心業務部門與六位業務負責人，將全面加速商業化，開報192.1元，升2.51%。
藥明生物（2269）發盈喜，預期上半年利潤按年增長36%至38%，開市升4.78%，報80元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）開市跌2.61%，報108.2元，是跌幅最大的藍籌。
中國擬予爛尾樓業主還貸緩衝期，內銀今早向下。工行（1398）跌0.73%，報4.1元；招商銀行（3968）跌1.29%，報42.2元；中行（3988）跌0.72%，報2.75元；建行（0939）跌1.19%，報4.99元。
內房股個別走，潤地（1109）跌0.44%，報34.25元；碧桂園（2007）升0.57%，報3.53元；中海外（0688）無升跌，報23.05元。
新股中國石墨（2237）回吐，今早開市跌6.33%，報0.74元。該股昨日上市，首日漲超143%。
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