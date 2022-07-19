報道引述知情人士透露，英特爾與美國半導體行業協會（SIA）正在遊說美國政府官員，希望減少對華設置「護欄」，以允許這些半導體公司在華發展。SIA的成員包括AMD、博通、高通等企業。

報道指出，草案具體細則仍在談判中，可能會阻止接受該法案資助的公司在中國建立或擴大先進半導體設施。

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