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恒指半日跌240點 碧服挫半成藍籌最弱 澳門上季貴賓廳賭收跌 濠賭股受壓

港股昨日高收後，惟今日未能延續升勢，半日走勢偏軟。恒指半日跌240點或1.15%，報20605點，大市成交金額448億元，南下資金半日淨流入21.07億元；國指跌88點或1.24%，報7079點。恒生科技指數收報4499點，跌1.64%。

大型科技股受壓，阿里巴巴（9988）跌2.98%，收報100.8元；騰訊（0700）跌0.24%，收報331.8元；美團（3690）跌0.9%，收報188元；小米（1810）跌2.13%，收報12.88元。

藍籌中以東方海外（0316）表現最好，半日逆市升2.68%，收報253.2元；碧桂園服務（6098）跌5.15%，收報23元，是跌幅最大的藍籌。

澳門疫情形勢嚴峻 ，二季貴賓廳賭收僅20億澳元，濠賭股向下。金沙中國（1928）跌1.97%，收報16.96元；銀娛（0027）跌2.51%，收報44.65元；澳博（0880）收報3.1元，跌2.82%；永利澳門（1128）收報4.74元，跌1.25%；新濠國際發展（0200）收報5.25元，跌1.5%。

蘋果公司計劃明年放緩一些部門的招聘和支出增長，蘋果概念股集體下跌，舜宇（2382）收報107.6元，跌3.15%；瑞聲（2018）收報15.52元，跌3.12%；比亞迪電子（0285）收報21.45元，跌6.54%；丘鈦（1478）收報4.63元，跌0.64%；高偉電子（1415）收報12.32元，跌5.23%。

新股中國石墨（2237）回吐，半日收報0.74元，跌6.33%。

 

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