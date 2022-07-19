新鴻基公司（0086）旗下UA亞洲聯合財務（UA）今天舉行命名典禮，董事總經理長原彰弘出席時談及，因應財務公司的利息息差較一般銀行大，預計美國加息對公司業務影響不大。
長原彰弘表示，因應疫情，去年貸款宗數錄得正增長，更形容財務生意「市好、市差都有得做」。隨數碼信貸服務普及化，公司將繼續增聘人手。未來亦將推出更多個人化信貸產品，以及支持中小企拓展業務。
UA宣布斥資逾千萬元承租灣仔駱克道333號商廈三層作進一步業務擴展，每層樓面面積約4000至5000方呎，同時命名為「亞洲聯合財務中心」，樓面面積較原有辦公增加約三成，新增樓面可額外容納逾百名員工。另長原彰弘表示，UAF擬增加青衣分行，新近簽訂合約，預計最快今年底啟用。
UA同時宣布推出「神臂」NFT項目，當中有八成將贈予旗下合資格客戶，詳情將於7月25日（下周一）於公司官網發放。其餘兩成同日於交易平台Articoin發售，定價100元。除了NFT以外，買家亦會有音樂會門票兩張、怪獸模型一套等等，詳情將於本周五（22日）公布。長原彰弘稱，公司今次推出NFT項目「試吓市場反映」，認為目前「好多人喜歡收集NFT」。
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