瑞士盈豐資產管理發表對今年下半年度的經濟預測，認為下半年全球繼續受俄烏戰爭影響而提高商品價格，令歐洲地區出現能源配給問題而出現衰退的擔憂；加上中國現時仍堅持清零政策，上半年多個重點城市封城拖累全年經濟表現；最後是聯儲局加快加息速度亦降低市場對美國下半年經濟增長的預期。
但盈豐亦表示，雖然全球經濟放緩，但今年內不會進入衰退。根據盈豐資料顯示，今年全球綜合採購經理指數（PMI）都維持在擴張範圍，中國因為上海封城而在3至5月下跌過50關口，但在6月已經回復50以上水平。而美國PMI一直處於強勁水平，一直都屬於超過50的擴張區域。
而在中國方面，現時內地第一產業鏈房地產受負面消息影響，有機會大範圍影響整個房地產市場。最近，河北地區有一連串爛尾樓事件發生，令當地業主拒絕繼續供款。爛尾樓在內地並不罕見，而今次事件可能觸發全國對於房地產市場的信心大跌，從而失去第一產業鏈的地位。盈豐表示中國房地產市場今年預計按年下跌30%-50%，房地產市場有機會被汽車產業所替代。
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