但盈豐亦表示，雖然全球經濟放緩，但今年內不會進入衰退。根據盈豐資料顯示，今年全球綜合採購經理指數（PMI）都維持在擴張範圍，中國因為上海封城而在3至5月下跌過50關口，但在6月已經回復50以上水平。而美國PMI一直處於強勁水平，一直都屬於超過50的擴張區域。

而在中國方面，現時內地第一產業鏈房地產受負面消息影響，有機會大範圍影響整個房地產市場。最近，河北地區有一連串爛尾樓事件發生，令當地業主拒絕繼續供款。爛尾樓在內地並不罕見，而今次事件可能觸發全國對於房地產市場的信心大跌，從而失去第一產業鏈的地位。盈豐表示中國房地產市場今年預計按年下跌30%-50%，房地產市場有機會被汽車產業所替代。

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