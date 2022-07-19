港股未能延續昨日升勢，恒指埋單低收，收市跌185點或0.89%，報20661點，南下資金逆勢淨流入22.2億元，大市成交金額839億元，較上日減少27.66%；國指跌71點或1%，報7097點。恒生科技指數收報4506點，跌1.48%。
大型科技股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.89%，收報100.9元；騰訊（0700）升0.18%，收報333.2元；美團（3690）跌0.32%，收報189.1元；小米（1810）跌1.82%，收報12.92元；京東（9618）跌1.23%，收報241元。
藥明生物（2269）發盈喜，埋單升1.57%，收報77.55元，是升幅最大的藍籌；碧桂園服務（6098）表現最曳，跌5.77%，收報22.85元。
蘋果計劃放緩一些部門的招聘和支出，蘋果概念股受壓。舜宇（2382）跌3.69%，收報107元；瑞聲（2018）收報15.52元，跌3.12%；比亞迪電子（0285）收報20.9元，跌8.93%；丘鈦（1478）收報4.62元，跌0.86%；高偉電子（1415）收報12.52元，跌3.69%。
內地擬予爛尾樓業主還貸緩衝期，內銀普遍受壓。工行（1398）跌0.73%，收報4.1元；招商銀行（3968）跌0.47%，收報42.55元；中行（3988）跌0.72%，收報2.75元；建行（0939）跌0.79%，收報5.01元。
內房股個別走，潤地（1109）升0.29%，收報34.5元；碧桂園（2007）跌3.13%，收報3.4元；中海外（0688）跌1.08%，收報22.8元；合景泰富（1813）收報1.7元，跌1.73%；綠城中國（3900）收報15.92元，跌1.73%；瑞安房地產（0272）收報1.08元，升3.85%。
騰盛博藥（2137）伙華潤醫藥推長效新冠肺炎聯合療法，收報10.56元，升6.67%。
其他報道
BoC Pay推出「BoC Pay閃購周」 1,999元可買iPhone13
UA亞洲聯合財務斥千萬承租灣仔商廈三層擴展 料美國加息對業務影響不大
NOVO LAND推漸進式按揭 全期利息支出料多傳統按揭近九成
【有片：埋身擊】國企指數走勢反覆 需重上50天線才可確認轉勢向上
停貸潮蔓延 鄭州銀行稱監管資金被挪用是聽招呼幹活 房管局：說法與事實不符