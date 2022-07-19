花旗分析師在周二的研究報告中稱，這個數字相當於2023年銀行體系預估淨利潤1.2%左右，假設中國政府批准該計劃，價值5610億元的房貸將面臨風險，但認為對於大多數銀行而言，房地產行業帶來的信貸風險是可控的。

因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者不斷增加，全國80個城市的至少230個項目受到影響。知情人士稱，擬議的緩衝期是中國政府緩解房地產困境的解決方案的一部分，監管部門已要求地方政府與銀行設法填補開發商的部分資金缺口。

花旗表示，監管機構此舉將降低銀行業的短期風險，不過「滾雪球」式的斷供風潮可能會產生更長期的影響，例如降低銀行業的風險偏好，抑制購房者人氣，並削弱地方政府的財政狀況。

報告中寫道，雖然政府的努力可能會暫時緩解對抵押貸款資產質量的擔憂，但預計房貸斷供可能產生深遠的「意外」影響。

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