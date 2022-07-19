目前澳洲約佔特斯拉在全球路面汽車總數的1%。截至今年第一季，特斯拉全球上路車輛總數達250萬輛。

她又表示，從能源的角度來看，澳洲處於非常獨特的位置，因為集團在澳洲安裝的家用電池組Powerwall數量，較路上行駛的特斯拉電動車為多。Denholm指出，加快電動車普及的最大障礙為缺乏充電站，並敦促澳洲政府制定車輛燃料排放標準，以鼓勵使用電動車，另呼籲採取更多措施建設電池材料精煉能力。

據統計，去年電動車佔澳洲乘用車銷量2.4%，低於美國的4.5% 和歐洲的20%。

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