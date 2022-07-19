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港失業率回落至4.7% 失業大軍人數減少至17.86萬人

統計處公布，本港今年4月至6月經季節性調整的失業率回落至4.7%，較今年3月至5月的5.1%，回落0.4個百分點；就業不足率由3.5%降至3%。

今年4至6月，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。

總就業人數增加約1.78萬人至357.16萬人；總勞動人口增加約5000人至375.02萬人；失業人數減少約1.28萬人至17.86萬人；就業不足人數減少約1.88萬人至11.16萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率顯著下跌1.4個百分點至7.4%。其中，餐飲服務活動業的失業率大幅下跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率下跌0.8個百分點至6.6%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，展望未來，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持。

 

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