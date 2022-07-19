數碼港首席公眾使命官陳思源表示，初創企業對應用科技提升商業效率有很多創新的想法，但如何採集相關數據及有效運用，以配合商業客戶的需要，是他們面對的一大難題。今次與GS1 HK合作，希望幫助縮短初創方案推出巿場的時間，並降低數據採集難度。

GS1 HK首席營運總監林漢強博士表示，透過今次與數碼港的合作，可以借助其社群力量，為商界提供更多元化和全面的科技方案，同時為初創提供所需支援。

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