moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

數碼港伙GS1 HK推初創支援計劃 提供技術諮詢等助數碼轉型

數碼港今天宣布與香港貨品編碼協會（GS1 HK）合作，推出「智能數據推動數碼轉型」計劃，協助初創公司了解建基於GS1全球標準的方案，包括「通商易」B2B電子商貿平台及智慧營運方案，繼而開發出相應的數碼方案，協助企業善用數據提升競爭力，推動數碼轉型。兩者亦會為初創提供支援，包括跟進會面、技術諮詢、專題分享。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，初創企業對應用科技提升商業效率有很多創新的想法，但如何採集相關數據及有效運用，以配合商業客戶的需要，是他們面對的一大難題。今次與GS1 HK合作，希望幫助縮短初創方案推出巿場的時間，並降低數據採集難度。

GS1 HK首席營運總監林漢強博士表示，透過今次與數碼港的合作，可以借助其社群力量，為商界提供更多元化和全面的科技方案，同時為初創提供所需支援。

其他報道

港失業率回落至4.7% 失業大軍人數減少至17.86萬人

內地擬予爛尾樓業主還貸緩衝期 花旗：中資銀行將損失310億人幣利息收入

特斯拉：澳洲電動車銷量迅速增長 年底前倍增不感意外

戶戶送伙百佳推「戶戶超市」 首單滿200元減100元

恒指跌185點 成交額創兩個半月低 蘋概股受壓 比亞迪電子瀉近9%

小鵬與網約車平台合作 今已交付首批首批電動車

BoC Pay推出「BoC Pay閃購周」 1,999元可買iPhone13

新加坡金管局：全球通脹尚未見頂 經濟前景存在很大不確定性

滬深三大指數個別發展 上證一枝獨秀

UA亞洲聯合財務斥千萬承租灣仔商廈三層擴展 料美國加息對業務影響不大

港交所委任宋德霖為首席戰略總監

NOVO LAND推漸進式按揭 全期利息支出料多傳統按揭近九成 

【有片：選股王】航運股逆市造好 中外運2.6元料有較大阻力

【有片：埋身擊】國企指數走勢反覆 需重上50天線才可確認轉勢向上

停貸潮蔓延 鄭州銀行稱監管資金被挪用是聽招呼幹活 房管局：說法與事實不符

鄧普頓：全球資金對中國股票的挑選變得更加謹慎

報告：中國液化天然氣今年入口量將破紀錄跌14%

寧波住建局召6房企掌握項目投資及進度