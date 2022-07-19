moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

金管局：中小企貿易融資貸款延長至10月底

金管局宣布，因應地緣政治不穩，第五波疫情後剛回穩，進出口貿易前景仍不確定性，金管局聯同銀行業中小企貸款協調機制，再次延長預先批核還息不還本計劃下，貿易融資貸款還款期90天至今年10月底，與整體計劃同步到期。金管局與協調機制屆時將全面審視計劃的後續安排。　　 

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在今年8月至10月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在2022年5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。　　 

對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，則可以自願選擇開始部分本金還款。就貿易融資貸款而言，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

其他報道

上海聯合五銀行為文旅企業增加授信500億元  

法巴料內地爛尾樓僅佔全國地產市場約2% 影響應不大

數碼港伙GS1 HK推初創支援計劃 提供技術諮詢等助數碼轉型

港失業率回落至4.7% 失業大軍人數減少至17.86萬人

內地擬予爛尾樓業主還貸緩衝期 花旗：中資銀行將損失310億人幣利息收入

特斯拉：澳洲電動車銷量迅速增長 年底前倍增不感意外

戶戶送伙百佳推「戶戶超市」 首單滿200元減100元

恒指跌185點 成交額創兩個半月低 蘋概股受壓 比亞迪電子瀉近9%

小鵬與網約車平台合作 今已交付首批首批電動車

BoC Pay推出「BoC Pay閃購周」 1,999元可買iPhone13

新加坡金管局：全球通脹尚未見頂 經濟前景存在很大不確定性

滬深三大指數個別發展 上證一枝獨秀

UA亞洲聯合財務斥千萬承租灣仔商廈三層擴展 料美國加息對業務影響不大

港交所委任宋德霖為首席戰略總監

NOVO LAND推漸進式按揭 全期利息支出料多傳統按揭近九成 

【有片：選股王】航運股逆市造好 中外運2.6元料有較大阻力

【有片：埋身擊】國企指數走勢反覆 需重上50天線才可確認轉勢向上

停貸潮蔓延 鄭州銀行稱監管資金被挪用是聽招呼幹活 房管局：說法與事實不符