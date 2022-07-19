參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在今年8月至10月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在2022年5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，則可以自願選擇開始部分本金還款。就貿易融資貸款而言，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

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