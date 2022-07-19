中國建設銀行於去年8月代表債權人入稟控訴張康陽，向其追討該筆價值2.55億美元的借款及違約債卷。

案件涉及蘇寧集團推出的連鎖便利店「蘇寧小店」計劃，由張康陽操控的公司在2020年作為借款人，與債權人達成1.65億美元的融資協議，以及於2021年到期的8,500萬美元的抵押票據。張康陽一方在庭上作出抗辯，指張對融資協議毫不知情，更含糊地表示可能有員工冒認他在協議文件上簽署，並提供了筆迹專家報告。

法官在判詞中指，涉案借款公司由張康陽全權控制，而且由他作出個人擔保，很難令人相信他對融資協議毫不知情。

另外，法官又指張的抗辯理由不符合常理，提供的筆迹專家報告更是幫倒忙，反倒顯示涉案文件的簽名與張提供的大多數樣本吻合，因此抗辯理由和證據均不被接納，裁定張康陽需要為該筆債務負責。

張康陽曾一度申請擱置訴訟，認為有關訴訟應在內地進行，但被駁回申請。此次裁決是離岸債權人對位於内地的債務人和擔保人追討債務的一次勝利，亦成爲其他投資中國債卷的離岸投資者向中國境内債務人追討總值約960億美元欠款的案例。

張康陽的父親張近東是蘇寧電器集團創辦人，同時擁有68.5%的國際米蘭股份，讓張康陽能在2018年以26歲之齡成為國米主席。

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