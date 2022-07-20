雖然市場於隔晚美國經濟數據公布後對大市前景產生憧憬，不過美債息倒掛情況持續高於20基點，仍顯示經濟衰退的憂慮，美期午後升幅收窄，美匯指數亦由跌轉升，重上106.68水平，港元亦貶至7.85，亞股雖然普遍向上，但歐股已個別發展有升有跌。港股板塊個別發展，中國據報對滴滴罰款後將結束長達一年的調查，科技股造好；但內地斷供問題仍然持續發酵，雖然陸續有措施出台，但內房債續跌，內房、物管向下，內銀則向好。三大指數連續第2日陰燭。
恒指今早高開307點，早市創全日高位升450點，午後升幅收窄，全日低位升223點，高低波幅227點。
恒指收市升229點或1.11%，報20890點，大市成交金額893億元，較上日增加6.34%；國指升81點或1.15%，報7179點。恒生科技指數收報4576點，升1.56%。
藍籌股成交金額387.58億元，佔大市成交43.4%；科指成份股成交金額247.04億元，佔大市成交27.66%；國指成份股成交金額337.57億元，佔大市成交37.8%。
友邦（1299）、比亞迪（1211）、中海外（0688）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌52隻升，11隻下跌，6隻無升跌。創科實業（0669）升7.19%，收報90.95元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.63%，收報22.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.33元，升10.95%；跌幅最大的是理想（2015）收報141.7元，跌7.14%。
恒指10天線(20958.26點)、50天線(21031.56點)得而復失。科指10天線(4596.85點)得而復失。
北水南下合計淨流入10.12億元，較上日減少9.97%，連續第2日流入，累計流入21.36億元。南水北上合計淨流入36.78億元人民幣，終止連續1日流出。
河南鄭州擬設紓困基金，協助發展商活化爛尾樓。中海外（0688）收報22.2元，跌2.63%；龍湖（0960）收報28.4元，跌2.57%；華潤置地（1109）收報33.95元，跌1.59%；碧桂園（2007）收報3.4元，無升跌。
嘉華（0173）︰上海、南京項目首批單位全數沽清。收報2.93元，跌0.68%。
新世界（0017）據報放售旗下非核心物業，涉逾百億元。收報26.5元，升0.38%。
ASMPT（0522）、維達（3331）公布業績。ASMPT收報64.55元，升1.65%。維達（3331）收報20.85元，升2.46%。
商湯（0020）回購670萬股，涉資1407萬元。收報2.33元，升10.95%。
中國光大（0165）料上半年轉蝕最多28億元，因私募股權及基金投資損手。見52周低6.23元，收報6.26元，跌9.41%。
長汽（2333）斥8442萬元回購626.3萬股。收報13.38元，跌0.59%。
味千（0538）第二季內地快速休閒餐廳業務同店銷售跌28.7%。創上市新低，見0.79元，收報0.82元，跌3.53%。
綠城服務（2869）遭追1.35億元租金及違約費用。收報7.46元，跌1.06%。
合生創展（0754）7.2億元優先票據明到期，已存入資金悉數償還。收報10.3元，跌1.34%。
破頂股包括，金力永磁（6680）創上市新高，見34.35元，收報34元，升1.19%；微創腦科學（2172）創上市新高，見26.7元，收報25.4元，升2.42%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，升1.92%；莊士機構（0367）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升1.85%。
8隻股份創上市新低，包括時代鄰里（9928）低見1.18元，收報1.18元，跌3.28%；味千中國（0538）低見0.79元，收報0.82元，跌3.53%；匯賢（87001）低見0.93元，收報0.93元，跌5.1%；國美（0493）低見0.285元，收報0.29元，跌7.94%；利福（1212）低見2.65元，收報2.7元，跌1.82%；佳源國際（2768）低見0.31元，收報0.315元，跌3.08%；凱知樂（2122）低見0.127元，收報0.127元，跌5.93%；弘陽地產（1996）低見1.74元，收報1.78元，跌2.2%。
16隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見22.1元，收報22.6元，跌1.09%；英皇國際（0163）低見0.76元，收報0.77元，跌1.28%；建滔集團（0148）低見25.1元，收報25.2元，跌1.75%；和諧汽車（3836）低見2.9元，收報2.97元，升1.02%；光大控股（0165）低見6.23元，收報6.26元，跌9.41%；港燈（2638）低見7.01元，收報7.03元，跌0.28%；同方友友（1868）低見0.445元，收報0.46元，跌1.08%；海通國際（0665）低見0.95元，收報0.95元，跌2.06%；五礦地產（0230）低見0.67元，收報0.7元，無升跌；易緯集團（3893）低見0.057元，收報0.057元，跌5%。
異動股
上升異動股，包括，企展控股（1808）收報0.94元，升74.07%；賞之味（8096）收報0.058元，升52.63%；天立教育（1773）收報1.2元，升44.58%；味丹國際（2317）收報0.82元，升32.26%；信陽毛尖（0362）收報0.039元，升25.81%；思考樂教育（1769）收報0.71元，升18.33%；智雲健康（9955）收報27.15元，升17.03%；康特隆（1912）收報0.161元，升15%；睿見教育（6068）收報0.26元，升13.04%；中國環保科技（0646）收報0.58元，升11.54%；中國高速傳動（0658）收報5.04元，升11.26%。
下跌異動股，包括，環球實業科技（1026）收報0.137元，跌13.29%；渝太地產（0075）收報1.3元，跌12.16%；雲康集團（2325）收報16.96元，跌11.02%；中國新城鎮（1278）收報0.074元，跌9.76%；榮萬家（2146）收報2.44元，跌9.63%；中泛控股（0715）收報0.047元，跌9.62%；光大控股（0165）見52周低6.23元，收報6.26元，跌9.41%；耐世特（1316）收報5.19元，跌8.63%；太和控股（0718）收報0.075元，跌8.54%；國美（0493）創上市新低，見0.285元，收報0.29元，跌7.94%；寰宇娛樂（1046）收報0.63元，跌7.35%。
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