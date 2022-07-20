雖然市場於隔晚美國經濟數據公布後對大市前景產生憧憬，不過美債息倒掛情況持續高於20基點，仍顯示經濟衰退的憂慮，美期午後升幅收窄，美匯指數亦由跌轉升，重上106.68水平，港元亦貶至7.85，亞股雖然普遍向上，但歐股已個別發展有升有跌。港股板塊個別發展，中國據報對滴滴罰款後將結束長達一年的調查，科技股造好；但內地斷供問題仍然持續發酵，雖然陸續有措施出台，但內房債續跌，內房、物管向下，內銀則向好。三大指數連續第2日陰燭。