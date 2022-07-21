港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升2.38點子至0.94506%，是2020年6月1日後最高，當日報1.01036%。對上一次連升6日是6月14日，當日拆息報0.38232%。
港元現報7.8481元升值19點子，曾升值最多0點子，報7.85元，亦曾升值最多20點子，報7.848元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.93點子至0.16375%；1星期HIBOR升4.58點子至0.31851%；2星期HIBOR升4.64點子至0.6025%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.3點子至1.92155%；6個月期HIBOR升11.58點子至2.71125%；12個月期HIBOR升3.66點子至3.44482%。
美元指數現報106.845貶值0.231點或0.22%。
美元1個月期LIBOR報2.16157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2165%，連續5日收窄，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%
對上一次連續5日收窄，是2022年6月27日，當日利差報-0.7491%。
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