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國美「打扮家」全線停業  創辦人CEO辭任兼裁員欠薪

內地富豪黃光裕旗下的國美集團再傳負面消息，據內地《界面新聞》報道，國美旗下互聯網家裝公司「打扮家」全線業務已暫停，更傳陷財務危機。「打扮家」創始人崔健、CEO高非於7月正式離職，由黃光裕任命的新CEO孫浩則不久前到任。此外，國美集團旗下的國美零售（0493）今早起申請停牌，暫未悉原因。

報道又指，「打扮家」或陷嚴重重財務危機。多位員工表示，自2022年4月起，打扮家停發全員工資，至今已超過三個月沒有拿到工資。截至目前，公司管理層並未給出明確發薪日期。據指，「打扮家」高峰時期人員超過六百人，目前僅剩70餘人，由於無法支付租金，剩餘人員已於7月初搬至國美自有物業鵬潤大廈辦公。

據指，「打扮家」自2021年11月起已開始陸續裁員，2022年2月迎來第二波。知情人士指裁員開始前「打扮家」每月人力成本約近2000萬元，在四月份的大裁員計劃中要求指標縮減至300萬元。

除被公司裁撤外，亦有一批員工因無法忍受長期拖欠薪水而單方面解除合同。4月份後被裁撤的員工除無法領到工資，約定的N+1賠償亦並未兌付。目前已有多名員工向「打扮家」發起仲裁。有員工稱，在5月份的集體仲裁中，國美人力方面曾出面調解，許諾在6月30日兌付拖欠的薪水以及裁員賠償金，但截至目前仍未兌付。另一名仍在職的人士稱，公司銷售人員已全部被裁，當下全線業務停擺，不再拓客。

除了內部混亂外，報道引述「打扮家」客戶方亦出現問題，「打扮家」由於平台資金問題無法收尾，長沙的客戶陳女士指，早於2022年1月在「打扮家」購買的電工服務，由於打扮家方不支付給工人尾款，導致自己的房子裝修目前處於「爛尾」狀態，「打扮家」的工作人員對此表示有心無力，無法負責。亦有「打扮家」平台的工人指，「打扮家」拖欠其工資已經超過十萬元。

國美方面對報道亦作出回應，指今年以來社會經濟環境遭受疫情沖擊，「打扮家」主營的家裝行業受疫情影響極大，企業營收因此遭受較大衝擊，因此員工薪資的確受到一定程度影響，部分員工情緒波動。日前公司創始人兼董事長以及CEO也分別因身體、家庭等個人原因離職，造成該公司管理層調整變動，導致其戰略推進、業務發展、經營收入在一定層面受限。

目前，國美集團作為大股東，始終密切關注「打扮家」出現的經營問題及員工情緒現狀，並正在積極承擔責任，協助打扮家公司處理其前期遺留問題事宜，並正在協助「打扮家」公司積極推進內部管理團隊調整重建，並督促公司管理層與員工進行溝通，安撫員工情緒，盡最大努力解決員工困難和補發員工應得工資。同時，國美集團已將「打扮家」搬遷至國美集團總部鵬潤大廈辦公，旨在縮減打扮家公司經營成本，並提升員工歸屬感。

國美作為「打扮家」大股東也將積極與其他小股東溝通，在依然充滿不確定性的疫情環境下，輔助該公司重新制定合理策略，多維度拓展經營模式，積極開展自救，恢復該公司的正常經營。

 

 

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