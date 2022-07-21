半導體公司ASMPT（0522）公布中期業績，截至今年6月底，上半年股東應佔盈利為17.37億元，按年增加38.7%；收入為104.7億元，同比增加10.1%;每股盈利4.21元，中期息每股派1.3元，與去年同期派息持平。
其中第二季的收入為52億元，按年增長 0.5%，按季則下跌 1.2%，略低於公司此前對該季銷售預測的下限。管理層解釋，主要是由於供應鏈緊張及物流限制，加上宏觀經濟的不確定因素導致消費者信心疲弱，而基於高基數效應，集團第二季的新增訂單為5.93億美元（約46.25億港元），按年下跌36.5%，按季則跌 34% 。
管理層又指，上半年銷售表現亮眼主要受益於汽車和工業市場的帶動，其中汽車是集團增長最快的應用領域，按年收入增長近六成，佔集團總銷售收入約 20%；而先進封裝工具業務亦不斷擴大，目前佔集團總銷售收入約 18%。以上兩項業務便佔了集團上半年新增定單的約46%，公司未來會積極擴大在相關市場的份額。
而按地區劃分，中國大陸繼續成為集團最大市場，上半年收入達39.8億元，按年下跌13.5%，佔全部收入約38%；歐洲則為集團第二大市場，上半年收入達16.2億元，按年增加46%，約佔全部收入的15.4%；集團在馬來西亞市場增長強勁，上半年收入達10.5億元，按年大增181.1%，令馬來西亞一躍成為集團第三大市場。
ASMPT行政總裁黃梓達表示，儘管受到供應鏈持續緊張、物流限制、通脹壓力、地緣政治 衝突和中國疫情防控措施的影響，但集團仍取得強勁的業績表現，並強調集團的毛利率已連續五個季度保持在 40%以上，顯現盈利能力穩健。
展望未來，集團表示短期內專注於完成其大量未完成訂單。然而，消費者信心疲弱、持續的供應鏈問題以及疫情引起的不確定性仍然是制約因素。因此，集團預計今年第三季度的銷售收入將介乎 5.6 億美元至 6.3 億美元之間，若取中間值計算，第三季度預期收入將按年下降25.8% ，按季則跌10.3%。但以長遠推算，集團將受益於半導體市場的持續增長。
另外，ASMPT公佈將展開股票回購計劃，將在市場上回購最多價值4.2億港元的股份。管理層表示，公司現金流穩健加上目前股價處於相對低位，回購股票有助展現公司對長遠發展策略的信心。
ASMPT半日收報64.3元，微跌0.39%。
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