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恒指半日跌285點 科指跌0.18% 北水第3日流入 南水轉流出

美2年期10年期債息續倒掛逾20點子，市場續憂慮地緣政治及經濟前景，美期向下，亞股個別發展，恒指今早低開78點，曾收窄至跌62點見半日高位，其後最多跌304點，半日高低波幅242點。

恒指半日跌285點或1.37%，報20604點，大市成交金額487億元；國指跌75點或1.05%，報7103點。恒生科技指數收報4568點，跌0.18%。

藍籌股成交金額148.98億元，佔大市成交30.59%；科指成份股成交金額6.6億元，佔大市成交1.35%；國指成份股成交金額12.9億元，佔大市成交2.64%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。藥明生物（2269）、京東（9618）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，51隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升3.55%，收報148.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.42%，收報21.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報148.1元，升2.99%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.4元，跌4.89%。

恒指低於10天線(20854.39點)。科指續低於10天線(4575.7點)。

北水南下合計淨流入5.12億元，較上日減少49.42%，連續第3日流入，累計流入26.48億元，對上一次連續3日淨流入是7月14日。南水北上合計淨流出9.98億元人民幣，終止單日流入。

碧桂園（2007）境內債「21碧地02」跌20%需中途停牌。見52周低3.25元，收報3.27元，跌3.82%。

金沙中國（1928）第二季虧損擴大 轉為LBITDA 1.1億美元。收報17.2元，跌1.71%。

百度（9888）：蘿蔔快跑訂單量超過100萬 部署上萬輛無方向盤汽車。收報137.8元，跌1.99%。

ASMPT（0522）中期純利升37% 息1.3元 推4.2億元股份回購計劃收報64.3元，跌0.39%。

ESR（1821）以52.6億元投得葵涌物流地。收報19.4元，無升跌。

克而瑞稱，中國不到一周業主斷供房產項目增加一倍以上。中海外（0688）收報21.55元，跌2.93%；龍湖（0960）收報27.1元，跌4.58%；華潤置地（1109）收報32.75元，跌3.53%；碧桂園（2007）見52周低3.25元，收報3.27元，跌3.82%。

澳門有望7月23日重新開放賭場。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.43元，升1.31%；美高梅中國（2282）收報4.2元，跌0.24%；澳博（0880）收報3.26元，升0.93%；永利澳門（1128）收報5.01元，升1.62%；銀河娛樂（0027）收報44.75元，跌2.29%；金沙中國（1928）收報17.2元，跌1.71%。

復星醫藥（2196）擬配售A股籌近45億人幣。收報31.35元，升2.45%。

眾安在綫（6060）發盈警，料上半年轉蝕最多7.5億人幣。收報19.82元，跌11.91%。

華住集團（1179）第二季酒店業務受疫情衝擊，季末可出租客房收入顯著回升。收報32.25元，升0.62%。

中譽集團（0985）授出2.5億循環貸款融資，年息5%。收報2.3元，無升跌。

中聯重科（1157）擬回購最多4.3億股A股。收報4.32元，升6.14%。

中電信（0728）6月5G上客量加快至718萬戶。收報2.75元，跌0.72%。

中國動向（3818）第一季同店銷售按年下跌最多20%。收報0.41元，無升跌。

中移動（0941）6月移動用戶增近326萬戶，5G套餐客戶按月增3.2%。收報50.15元，跌0.69%。

聯通（0762）6月5G套餐累計用戶按月增2.9%。收報3.75元，跌0.53%。

國泰（0293）正調回停泊在沙漠的機隊回港，行動為歷來最大。收報8.32元，升0.12%。

破頂股表現

破頂股包括，快餐帝國（1843）創52周高，見0.36元，收報0.34元，升1.49%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括弘陽地產（1996）低見1.68元，收報1.69元，跌5.06%；壹賬通金融科技（6638）低見4.32元，收報4.32元，跌3.14%；魯商生活（2376）低見3.21元，收報3.24元，跌5.26%；德銀天下（2418）低見1.4元，收報1.53元，跌6.13%。

3隻股份創52周低，包括碧桂園（2007）低見3.25元，收報3.27元，跌3.82%；建滔集團（0148）低見25.05元，收報25.05元，跌0.6%；大悅城（0207）低見0.28元，收報0.28元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒盛地產（0845）收報0.158元，升12.86%；康聖環球（9960）收報2.55元，升10.87%；天譽（0059）收報0.081元，升9.46%；中聯重科（1157）收報4.32元，升6.14%；南方錳業（1091）收報1.05元，升6.06%；偉立（2372）平上市低位0.55元，收報0.6元，升5.26%；中國高速傳動（0658）收報5.3元，升5.16%；佳源服務（1153）收報0.62元，升5.08%；艾伯科技（2708）收報2.55元，升4.08%；思摩爾（6969）收報21.4元，升3.88%；赤子城科技（9911）收報2.7元，升3.45%。

下跌異動股，包括，中國石墨（2237）收報0.57元，跌18.57%；貝殼（2423）收報38.4元，跌6.34%；德銀天下（2418）創上市新低，見1.4元，收報1.53元，跌6.13%；魯商生活（2376）創上市新低，見3.21元，收報3.24元，跌5.26%；弘陽地產（1996）創上市新低，見1.68元，收報1.69元，跌5.06%；凱升控股（0102）收報0.285元，跌5%；眾安在綫（6060）收報21.4元，跌4.89%；友邦（1299）收報79.15元，跌4.81%；銀城國際（1902）收報3.04元，跌4.7%。

 

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