文章日期：2022年7月21日 12:28
中國建築興業（0830）發盈喜，料上半年純利增加不少於40%，去年同期為2.26億元。溢利增加主要是由於相比2021年上半年，港澳地區幕牆工程業務營業額增加帶動毛利上升所致。
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