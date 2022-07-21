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中國建築興業發盈喜 料中期多賺不少於40%

中國建築興業（0830）發盈喜，料上半年純利增加不少於40%，去年同期為2.26億元。溢利增加主要是由於相比2021年上半年，港澳地區幕牆工程業務營業額增加帶動毛利上升所致。