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大新：料今年私貸業務有單位數升幅

大新宣布，推出優化私人貸款服務，以「度到盡」為綽頭，在貸款額，利息及期數上提供不同的貸款方案，100萬元以上至最高200萬元貸款的「快應錢」，提供最低實際年利率1.38%，還款期數為6個月。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，申請貸款只需一張身分證即可於分行及數碼平台上申請，過程最快15分鐘完成。另若客戶成功清卡數「快應錢」，貸款金額最高為200萬元，還款期可為72個月。

對於銀行業務，鄧子健表示，近期失業率有下降跡象，上半年業務有正增長，錄得單位數字升幅，升幅與市場相若。5月新造私人貸款亦較3月疫情前有雙位數字升幅。

2至3月疫情嚴峻期間，鄧子健指，大新的壞帳情況亦維持在健康水平，而今年的破產宗數按年下跌，展望未來趨勢樂觀。今年就業人口上升，疫情後市場信心增加，相信貸款需求有上升空間，預料今年私人貸款業務持續錄得單位數字上升。

美國正值加息周期，鄧子健表示，稅貸將一如以往於10月中至尾推出，並預料未來幾月利息向上，料稅貸利息較貴。

 

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