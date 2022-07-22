林慧虹表示，香港得以成為貫通東西方的國際金融中心，人才是非常重要的一環。疫情限制國際人才流動，不少企業重新聚焦於本地人才，該行一直非常重視培訓本地人才。

很多匯豐學人都會利用該筆獎學金到海外升學，林慧虹期望，他們能夠擔當宣傳香港的大使，當他們到外地升學，要展示香港的文化和優勢，讓更多人知道這個國際金融中心歡迎多元化的人才。

匯豐6個旗艦獎學金包括「匯豐海外獎學金」、「匯豐香港獎學金」、「創新科技獎學金」、「匯豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」，以及「匯豐職業教育獎學金」。該行自1965年來，向超過6700名本港學生頒發獎學金，累計投入超過2.52億元。

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